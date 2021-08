Britney Spears (39) patrila kedysi medzi najväčšie popové hviezdy sveta. Sláva si však vyžiadala svoju daň a speváčka spadla na úplné dno. Bojovala so závislosťou od drog, oholila si vlasy a bola zbavená svojprávnosti. Neskôr sa snažila o návrat. Aktuálne rieši súdny proces s otcom a na sociálnych sieťach zverejňuje nahé fotky.

Tridsaťdeväťročná Britney sa tieto dni snaží vymaniť z rúk otca, ktorý má stále nad svojou slávnou dcérou moc. Speváčka požiadala v júni tohto roku kalifornský súd, aby ju oslobodil od opatrovníctva jej otca, ktorý má už 13 rokov kontrolu nad jej životom i financiami. Stalo sa tak po tom, ako neuniesla slávu a dostala sa do obrovských problémov. Kedysi bola symbolom nevinnosti a princeznou popu. No v roku 2007 sa ocitla na úplnom dne.

Rok 2007: Britney Spears s oholenou hlavou. Zdroj: Profimedia.sk

Jej psychické ťažkosti a depresie vyústili až do stavu, že sa začala správať ako zmyslov zbavená a v jeden deň navštívila kaderníctvo, kde si úplne vyholila hlavu. Fotky, ako si strojčekom holí hlavu, obleteli médiá po celom svete. Pár mesiacov nato prevzali nad speváčkou moc jej otec a ďalší ľudia, ktorí si ju zobrali do „opatrovníctva“. Speváčke dokonca odobrali oboch synov, ktorých má s exmanželom Kevinom Federlinom. S ním sa rozviedla práve v roku 2007, keď sa začali jej problémy.

Spears najnovšie odsúdila svojho otca Jamieho, ako aj iných ľudí, ktorí od roku 2008 konajú ako jej opatrovníci. „Už je to 13 rokov a to stačí,“ povedala Britney. „Neexistuje, aby som bola niekoho otrokom,“ vyhlásila s tým, že otec ju nútil vystupovať proti jej vôli, brať lítium a nedovolil jej vydať sa za priateľa Sama Asghariho a mať s ním deti. Podľa Britney jej otec „miloval, že mal nad svojou dcérou stopercentnú moc“.

„Toto opatrovníctvo mi spôsobuje viac škody než úžitku,“ dodala. „Zaslúžim si žiť svoj život," vyhlásila speváčka a vyjadrila aj túžbu vydať sa za priateľa a mať dieťa, čo jej však inštitút opatrovníctva zakazuje. Spears už v minulosti na súde vyjadrila svoj názor na jej opatrovníctvo, pojednávania však doteraz boli neverejné a prepis z nich bol zapečatený.

Speváčkin otec a jeho právnici vyjadrili obavy, že jeho dcéra a jej majetok v hodnote viac ako 50 miliónov dolárov môžu byť obeťami podvodov a manipulácie. Podľa amerických zákonov dôkazné bremeno nesie Britney – musí pred súdom dokázať, že je svojprávna a schopná rozhodovať o svojom živote.

Speváčka však v poslednom čase na sociálnej sieti zverejňuje videá, na ktorých tancuje, pričom nie vždy to pôsobí, že by bola v úplnom poriadku. Svedčia o tom aj niektoré jej fotky, ktoré ukazuje. Fanúšikovia dokonca nedávno začali riešiť to, či skutočne tie príspevky uverejňuje samotná Britney alebo aj Instagram jej ovláda otec.

Pred pár dňami však poriadne prekvapila, keď zverejnila fotky hore bez, kde si dlaňami stláča svoje poprsie. Na jednom zábere jej dokonca vidno bradavky, no speváčka cez ne dala biele hviezdičky. Polonahý záber si vyslúžil vyše milión dvestotisíc lajkov. Britney tým chce dokázať, že chce mať opäť život vo svojich rukách a slobodne dýchať bez nadvlády svojho otca. V psolednej dobe dokonca viackrát po sebe fotku nahých pŕs zmazala a následne pridala viac dní po sebe.

