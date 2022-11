Magazín Allure vydal vyhlásenie, že nasledujúce číslo bude posledné. Na svoju titulnú stranu si nezvolili nikoho iného, než krásnu herečku Jennifer Aniston, ktorá svojimi pikantnými fotografiami opäť nesklamala. Jej dokonalá vizáž a postava i po 50 vábia nejedného muža. Krásna herečka pózovala v miniatúrnych plavkách či sexi šatách, ktoré ukázali jej krivky.

Samotná Anniston sa v rozhovore pre magazín otvorila viac ako sme zvyknutí. Kráska si svoje súkromie stráži, najviac ako vie, no tentoraz vyšla s pravdou von a rozhovorila sa aj o deťoch a manželstve. Okrem sexi záberov tak otvorila svoju 13. komnatu, ktorá je riadne temná a bolestivá.

Krásna, úspešná a nestarnúca herečka Jennifer Aniston (53) sa na najnovších fotografiách pre magazín Allure poriadne odviazala. Dokonalá postava a sexi pózy nesmeli chýbať. Hviezda priateľov však otvorila svoju 13. komnatu a vraj je pripravená opäť na vzťah. Zdroj: instagram

Herečka sa počas rozhovoru otvorila a priznala, že vôbec nie je pravda to, že nechcela deti. Už počas manželstva s Bradom Pittom (58) sa snažila otehotnieť a celá cesta tohto procesu bola pre ňu veľmi náročná a stresujúca. Roky sa jej nedarilo otehotnieť a skúšala rôzne procedúry, ktoré by jej mohli pomôcť. Či mala Jennifer zdravotné problémy, ktoré jej nedovolili stať sa mamou sa nezverila.

„ Podstupovala som umelé oplodnenie a pila bylinné čaje. Skúšala som všetko.“ Jennifer Aniston pre Allure magazín.

Nanešťastie, žiadne procedúry nezabrali a Jeniffer sa mamou nikdy nestala. O zamrazení vajíčok vraj nikdy neuvažovala. Momentálne je však v jej veku neskoro riešiť spomínanú liečbu. Hviezda seriálu Priatelia vraj najviac trpela vtedy, keď sa na svetlo sveta vynárali špekulácie o tom, že nikdy nechcela deti, a preto sa s ňou bývalý manžel Pitt rozišiel. Tvrdú pravdu vedela len ona a jej najbližšie okolie.

O svojom trápení sa rozhodla otvorene hovoriť najmä preto, že v jej veku už s deťmi nepočíta. Podľa jej slov vlak už dávno ušiel a zmierila sa so svojím osudom. Priznala sa, že sa cíti dobre a podobné veci z minulosti už nerieši. Stálo ju to veľa energie a sily, ktoré opäť získala späť. Jennifer je momentálne bez partnera, no priznala sa, že sú obdobia, keď potrebuje, naozaj, pri sebe niekoho. Podľa najnovších slov je pripravená na lásku, ktorú v živote potrebuje. Najväčšiu radosť jej momentálne robí labrador Lord Chesterfield, ktorý je jej verným partnerom.



