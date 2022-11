Kučeravá tmavovláska z vianočného klipu Last Christmas dnes vyzerá inak, píče Nový Čas pre ženy. George Michael by ju už možno ani nespoznal! Krásna modelka z 80. rokov Kathy Hill (66) nikdy nezabudne, aké to bolo, keď na ňu žiarlili milióny žien, pretože ONA bola tou, ktorá zlomila srdce fešáka Georgea Michaela...

"Vlani na Vianoce som ti dal svoje srdce, na druhý deň si ho odhodila," spieva George Michael vo vianočnej klasike Wham! Last Christmas. Zdroj: Youtube

"Mala som šťastie. Hrala som tú, čo Georgeovi zlomila srdce, a tak som musela vyniknúť. Obliekali ma do žiarivých farieb. Musela som nosiť veľký červený kabát," zaspomínala si Kathy.

Britská modelka má dnes 66 rokov a stále pracuje v módnom priemysle. Zmenila si aj farbu vlasov, ale podľa úsmevu ju určite spoznáte. A keď sa na ňu pozorne pozriete, všimnete si aj zákroky plastických chirurgov. Kathy si zrejme pri starnutí trochu pomáha a nám pripomína Baby z Hriešneho tanca po rokoch. Čo poviete?