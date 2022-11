Herec Paul Hogan (83) je v našich končinách najviac známy vďaka nezabudnuteľnému filmu Krokodíl Dundee. Na filmového svalovca sa však dnes už vôbec nepodobá. Zhoršenie zdravotného stavu totiž legende poriadne strpčuje život. Jeho najnovším cieľom je vrátiť sa do rodnej Austrálie potom, čo mu bola diagnostikovaná vážna choroba.

V najnovšom rozhovore pre britský denník sa herec priznal k vážnym zdravotným problémom, ktoré mu strpčujú život a nedovolia mu robiť veci, ktoré bral ako samozrejmosť. Paul Hogan trpí retroperitonálnou fibrózou, čo je porucha, pri ktorej sa v brušnej dutine vyskytuje zápal a rozsiahle zjazvené tkanivo. Vážna choroba vraj oslabuje jeho svalstvo, čo zapríčiňuje úbytok hmotnosti a sily.

Jeho stav je natoľko vážny, že chce predať svoj dom v Los Angeles a nadobro sa presťahovať do milovanej Austrálie. Okrem iného priznal, že práve v jeho domovskej krajine by chcel stráviť posledné roky života.

Paul Hogan a Linda Kozlowski sa rozviedli v roku 2014. Dvojica sa zoznámila počas natáčania filmu a majú spolu syna, ktorý býva s hercom v Los Angeles. Zdroj: gettyimages

Herecká legenda trpí vážnou chorobou už niekoľko rokov a podľa jeho slov sa neustále lieči. Berie neskutočné množstvo liekov, ktoré mu občas silu vrátia, no prešiel si aj fázou, ktorá mu nedovolila otvoriť ani pohár od marmelády. Momentálne sa snaží opäť pribrať na pôvodnú váhu, aby sa mu sila vrátila.

„ Liečba steroidmi bola horšia ako choroba. “ Paul Hogan v najnovšom rozhovore.

Víťaz Zlatého glóbusu povedal, že si vždy „udržiaval“ svoju kondíciu. Do svojich 79 rokov bol v podstate zdravým človekom a je za to nesmierne šťastný. Dnes by ste však herca už nespoznali. Z niekdajšieho svalovca je dnes pre chorobu už len vychudnutý pán.

Herec sa počas svojej bohatej filmovej kariéry preslávil najviac spomínanými snímkami Krokodíl Dundee. Počas natáčania si zobral svoju hereckú kolegyňu Lindu Kozlowski (64) s ktorou má syna Chanceho (24). Hogan momentálne žije so svojím synom v Los Angeles, no podľa jeho slov sa plánuje vrátiť späť domov do Austrálie.

