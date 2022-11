Britská speváčka Ellie Goulding (35) prekvapila na svojom Instagrame najnovšou fotografiou, na ktorej pózuje v kostýme počas koncertu. Nebolo by na tom nič zvláštne, keby jej tvár nevyzerala inak. Hudobníčka, ktorá sa preslávila vďaka titulnej skladbe k filmu 50 odtieňov sivej, sa totiž za posledné obdobie poriadne zmenila a jej tvár je očividne poznačená rôznymi vylepšeniami, ktoré ju menia na nepoznanie.

Krásna Ellie Goulding sa preslávila svojím folkovým hlasom a piesňami o láske. Britská interpretka má na svojom konte mnoho ocenení a jej kariéra je na vrchole. V poslednom čase však jej tvár vyzerá celkom inak, ako sme zvyknutí, a speváčka tak rozvírila vlnu konšpirácií týkajúcu sa plastických operácií.

Jej väčšie pery boli predmetom rôznych diskusií už dlhší čas, no tentoraz ich má väčšie mnohonásobne.

Krásna speváčka začínala ako celkom obyčajné dievča, ktoré vyzeralo priemerne. Rokmi sa však Ellie Goulding zmenila a jej tvár vyzerá v poslednom čase inak. Zdroj: Instagram

Na svojom Instagrame sa speváčka pravidelne so svojimi fanúšikmi delí o súkromie a pridáva jednu fotku za druhou. Na najnovšej však vyzerá, akoby si zabudla vyzliecť halloweensky kostým. Jej tvár je zjavne poznačená skrášľovacími procedúrami, ktoré jej zmenili celkový výzor. Navyše nemá žiadne obočie a jej pery opäť pôsobia väčšie.

Čerstvá mama len ročného Arthura si po niekoľkomesačnej pauze po pôrode opäť naplánovala koncerty a skladá nové piesne. Povráva sa, že sa pripravuje aj jej nový album, ktorý by mal byť zmesou jej starých i nových hitov. V roku 2019 sa Ellie vydala za Caspara Joplinga (30), britského podnikateľa. Predtým randila napríklad s dídžejom a producentom Skrillexom alebo s basgitaristom Dougiem Poynterom zo skupiny McFly. Speváčka bola všeobecne považovaná za krásnu ženu. Dnes by ste to o nej však už netvrdili. Viditeľné plastiky ju neuveriteľne zmenili. A ako sa zdá, nie k lepšiemu, ale k horšiemu. Veď posúďte sami. Najnovšie fotografie Ellie nájdete v galérii článku TU!