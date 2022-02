Aj po 20 rokoch sa seriál Priatelia teší veľkej obľube! Posledná časť bola odvysielaná v roku 2004, no tváre ukecanej Rachel, poriadkumilovnej Moniky, fešáka Joeyho, vtipálka Chandlera či svojskej Phoebe môžeme vidieť na televíznych obrazovkách aj dnes. Hlavná šestica Jennifer Aniston, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc a Courteney Cox môžu byť spokojní aj dnes, keďže im seriál zarába toľko peňazí, že by do konca života nemuseli pohnúť ani prstom. Peniaze však nie sú všetko a niektorí z hlavnej šestice si počas nakrúcania a aj po ňom prechádzali hotovým peklom.

Sláva Jennifer Aniston vyletela okamžite po odvysielaní prvých častí v roku 1994. Len málokto však vie, že pôvabná herečka mala spočiatku stvárniť poriadkumilovnú Moniku a Courtney Cox zas ukecanú Rachel. Producenti nakoniec rozhodli v pravý opak, čo sa im aj vyplatilo.

Aniston počas rozvodu umrel terapeut

Ako informuje bulvárny web SCMP, Aniston spočiatku bojovala s účesom Rachel, ktorý jej vytvoril v úvodných epizódach stylista Chriso McMillan. "Milujem Chrisa, no zároveň bol mojim prekliatím. Ten účes bol najhorší, aký som kedy videla," povedala herečka ešte v roku 2011. Jej ďalšou nočnou morou bol aj rozchod s jej bývalým manželom Bradom Pittom. Olej do ohňa pridal aj bulvár, ktorý ju s Angelinou neustále porovnával. V čase rozchodu dokonca umrel aj jej dlhoročný terapeut, čo jej psychike rozhodne neprospelo.

