Majú prístup k najlepším oblečeniam a návrhárom v krajine. Ale aj na tie najopatrnejšie módne ikony číhajú problémy, o ktorých kráľovské ženy vedia svoje, píše britský denník The Daily Mail.

Štyridsaťjedenročná Kate si na mužské finále Wimbledonu obliekla smaragdové šaty Roland Mouret za 750 libier. Hoci boli šaty krásne vypasované, v čase odovzdávania trofejí sa v oblasti pásu dosť pokrčili.

Zľava Kate, princezná z Walesu, princezná Charlotte a princ George sedia v kráľovskej lóži na centrálnom kurte počas zápasu medzi srbským tenistom Novakom Djokovičom a Španielom Carlosom Alcarazom vo finále mužskej dvojhry na grandslamovom tenisovom turnaji Wimbledon v Londýne 16. júla 2023. Zdroj: Kirsty Wigglesworth

Zdá sa, že dlhý zápas medzi Alcarazom a Djokovičom sa na jej šatách podpísal. Princezná Charlotte po jej boku takéto problémy nemala.

Predstava pokrčených vecí rozhodne nie je príjemná, no vyzerá to tak, že jediná osoba, ktorá sa zdala byť imúnna voči záhybom a pokrčeniu bola zosnulá kráľovná Alžbeta II., ktorá dbala na to, aby všetky látky pred použitím vyžmýkala jej krajčírka Angela.

