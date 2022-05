Na červenom koberci to opäť žilo! Premiéra pokračovania kultového filmu Top Gun (1986), ktorý Toma Cruisa v tom čase ako 24-ročného vystrelil do žiary reflektorov, prilákala na červený koberec samé zvučné mená Hollywoodu. Dámy, ako je to vo zvyku, sa predviedli v celovečerných róbach. Zatiaľ čo niektoré stavili na odvážnejšie kúsky, iné sa snažili zaujať eleganciou. Rovnako zrejme rozmýšľala aj bývalá hviezda značky Victoria's Secret Adriana Sklenaříková, ktorá sa pred fotografmi predviedla v nádherných ružových šatách značky Yanina Couture.

Rodáčka z Brezna bola pozvaná na premiéru ako hosť sponzora festivalu – luxusného klenotníckeho domu Maubouss. Jej outfit dopĺňali žiarivé náušnice Tellement Star, vyrobené špeciálne pre túto príležitosť, ktoré obsahovali až 260 menších diamantov. Na zápästí sa jej trblietal ďalší náramok s hviezdicou z rovnakej „dielne“, ktorý mal v troch radoch usporiadaných až 975 diamantov, informuje klenotnícky dom Maubouss. Nie div, že keď sa „diamantová Sklenaříková“ objavila na červenom koberci, cvakanie fotoaparátov neutíchlo ani po niekoľkých minútach.

Za reč určite stáli aj ostatné outfity. Napríklad jej bývalá kolegyňa z brandže Adriana Lima (40) sa predviedla v zaujímavej čierne róbe, ktorá jej síce zahalila výstrih aj ramená, no zato v celej kráse ukázala jej tehotenské bruško. Brazílska modelka vyzerala na červenom koberci ako bohyňa, vlasy mala učesané vzad a za sebou ťahala čiernu vlečku.

Na festivale bola neprehliadnuteľná aj americká herečka a modelka Eva Longoria (47) či americká herečka Jennifer Connelly (51), ktorá si v novom Top Gune zahrá po boku hlavného hrdinu Toma Cruisa. Film je údajne veľkým trhákom a po premiére v Cannes ho diváci ocenili až 5-minútovým standing ovation.

Za herecký výkon ocenili Cruisa aj hlavnou cenou festivalu, Zlatou Palmou. „Všetkým vám nesmierne ďakujem, tieto filmy robím pre vás,“ odkázal dojatý Cruise divákom.