Modelka najskôr zverejnila FOTO mŕtveho bábätka a teraz? S popolom Jacka sa hrá malá dcérka!

So smrťou milovaného bábätka sa každý rodič vyrovnáva po svojom. Niektorí trúchlia v súkromí, iní zas, ako v prípade modelky Chrissy Teigen (34), sa so svojím trápením delia s fanúšikmi na sociálnych sieťach. John Legend (41) s manželkou však situáciu vyhrotili natoľko, že sa do nich pustili aj fanúšikovia.