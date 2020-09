To, že sa Harry a Meghan vzdali koncom marca kráľovských povinností, nikoho neprekvapilo. Manželka princa Harryho si srdcia Britov nezískala ani zďaleka tak ako Kate a dokonca sa neuspokojila ani s novým domovom, ktorý si vydupala a ktorý sa celý zrekonštruoval z peňazí daňových poplatníkov. Odkedy sa dvojica odsťahovala aj so synom Archiem do Los Angeles, protokol porušujú na dennom poriadku. Dokonca aj princ, ktorý vyrastal v paláci priamo vedľa kráľovnej Alžbety.

VIDEO, v ktorom sa Harry a Meghan prihovorili občanom USA

Čierne ovce britskej kráľovskej rodiny sa najnovšie objavili vo videu, ktoré nakrútili pre časopis TIME100. Vo videu pripomenuli občanom USA, aby išli voliť v nastávajúcich prezidentských voľbách. To by bolo ešte v poriadku. Dvojica však okrem toho vyzvala ľudí, aby vo voľbách nevolili súčasného prezidenta Donalda Trumpa. Povedali to aj napriek tomu, že členovia kráľovskej rodiny sa nemôžu vyjadrovať k aktuálnej politickej situácii a v otázkach politiky majú byť nestranní.

Anketa Myslíte si, že by sa princ Harry a Meghan mali vyjadrovať k voľbám USA? Áno, sú to známe osobnosti, určite majú prehľad. 0%

Skôr nie, ako áno. 8%

Určite nie! Harry v nikdy živote nevolil, ani sa k politike nevyjadroval. 92% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Meghan neskôr označila tieto voľby za "najdôležitejšie voľby nášho života" a Harry zas dal jasne najavo, že on voliť nemôže, počas svojho života ani nikdy nevolil a v týchto voľbách voliť ani nepôjde. Napriek tomu však vyzval ľudí, aby hlasovali proti Donaldovi Trumpovi. Dvojica sa prihovorila ľuďom zo svojej záhrady z nového domu v Los Angeles.

Mnohí odborníci sa podľa britského denníka Dailymail zhodli, že Harry s Archiem by sa mali stiahnuť z verejného života. Či už pre dobro kráľovskej rodiny, alebo pre jeho Meghan.