Herci Anna Stropnická a Jan Grundman mali svadbu v sobotu 6. augusta v žižkovskom Atriu. Podľa informácií denníka Blesk prišiel aj Annin otec, český velvyslanec v Izraeli a kedysi herec Martin Stropnický. Dostal však prísnu podmienku. Ak by ju nesplnil, svadba by bola bez neho!

Martin Stropnický mal pred dcérinou svadbou podmienku. Zdroj: NOVA

Pravidlo bolo jasné a prísne: otec nevesty Martin Stropnický, aj matka Lucia Borovcová - Stropnická museli prísť na svadbu bez svojich súčasných partnerov. „S exmanželom sme sa dohodli, že naše drahé polovičky necháme doma. Veď čo je naše deti do našich milencov,“ prezradila Blesku Lucie Borovcová-Stropnická (66).

Lucie Borovcová - Stropnická, inak dcéra vynikajúceho textára Zdeňka Borovca a sama textárka a skladateľka, tak nechala súčasného partnera doma. Jej exmanžel Martin Stropnický, ktorý ju opustil práve pre Veroniku Žilkovú, nesmel prísť ani s rozvádzajúcou sa manželkou, ani s milenkou Markétou Horňákovou - ktorá je, mimochodom, od neho o 31 rokov mladšia. Ba dokonca nepozvali ani deti Veroniky Žilkovej, hoci sa s deťmi Stropnického z prvého manželstva poznajú.

„Moja dcéra Lucie, bývalý zať Martin a všetci Žilkoví mají v sebe horúcu krv. Určite by sa začali riešiť nejaké veci a to by nebolo voči novomanželom fér,“ dodala nevestina babička a mama Lucie Borovcovej - Stropnickej Dagmar Borovcová. A veru že všetci spomínaní majú medzi sebou čo riešiť!

