Nie nadarmo je speváčka Mariah Carey považovaná za kráľovnú Vianoc. Jej hit All i want for christmas is you valcuje každoročne vianočné hitparády už dlhé roky. Tentoraz si však speváčka pre svojich fanúšikov pripravila milé prekvapenie. Počas koncertu s ňou vystúpila jej 11-ročná dcéra Monroe, ktorá po slávnej mame nezdedila len krásu, ale aj talent.