Victoria Beckham nie je známa len pre svoju spevácku minulosť a manžela futbalistu, ale hlavne pre svoj životný štýl. Napriek tomu, že budúci rok matka troch detí oslávi okrúhle 50. narodeniny, stále sa udržiava vo forme. Pre svoju extrémne štíhlu postavu neraz dokonca vyvolala špekulácie o anorexii či bulímii. Teraz sa jej životným štýlom a cvičením inšpirovala aj jej 12-ročná dcéra Harper, ktorá je považovaná za rodinného miláčika.

Zdroj: profimedia

Victoria v stredu na svojom Instagrame zdieľala video zo silového cvičenia so svojím osobným trénerom Bobbym Richom. Na záberoch však bolo vidieť, ako sa so silovým tréningom pasuje aj jej 12-ročná dcéra Harper. "Pozrite, na môjho fitnes sparingpartnera," napísala Victoria k príspevku na Instagrame, čím odkazovala na svoju dcéru. Nie všetkým fanúšikom sa to však pozdávalo. Harper je podľa mnohých na náročné silové tréningy ešte primladá a stále je to dieťa vo vývoji.

Anketa Myslíte si, že sa Harper mení na obraz svojej matky? Áno 21% Nie 79% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Cvičenie však nie je jediná vec, ktorou sa Harper od mamy inšpirovala. V rovnaký deň nasnímali fotografi 12-ročnú slečnu, ako si vykračuje ulicami Miami s luxusnou kabelkou Goyard v hodnote 2 200 libier, ktorú hviezdy milujú pre jej exkluzivitu, pričom nové modely si možno kúpiť len osobne v ich butikoch. Ostáva len dúfať, že sa z roztomilej a prirodzenej slečny nestane vplyvom jej matky rovnaká, umelou krásou, posadnutá žena.

Prečítajte si tiež: