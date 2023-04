Janko Kroner pochádza zo slávnej hereckej rodiny a takisto podedil veľký talent. Mal rozbehnutú skvelú kariéru, lenže všetko pochovali depresie a zlý zdravotný stav. Viac o jeho živote aj to, ako ho vidia exmanželka a syn, sa dočítate v najnovšom vydaní týždenníka Život.

Vážne problémy mal už po prvom rozvode s dramaturgičkou Adrianou Kronerovou, s ktorou má syna Jakuba (36), úspešného režiséra. Rozvod iniciovala Adriana, manželov rozdelila Jankova neznesiteľná žiarlivosť. Sám v jednom rozhovore priznal, že s tým mal problém. „Fakt, že sa mu rozpadla rodina, znášal veľmi zle. Nespavosť, prebdené noci a psychické trápenie ho doslova ničili. Uzatvoril sa pred svetom a objavili sa ťažké depresívne stavy,“ cituje Báječná žena zdroj z hercovho blízkeho okolia. Janko napokon vyhľadal pomoc psychiatrov a tí ho postavili na nohy.

Rozprávka Nebojsa z roku 1988. Janko Kroner hral s Ondřejom Vetchým. Zdroj: čsfd

Po čase sa dal Janko Kroner dokopy s herečkou Lenkou Košickou (48). V roku 2002 sa zobrali a narodila sa im dcérka Paulína (21). Na chvíľu to vyzeralo, že Kroner sa zo všetkého dostal. „Psychika je nesmierne krehká. Naše telo je chemická továreň, a keď niečo v tej chémii prestane fungovať, príde skrat. Nastúpia stavy depresií a úzkostí. Treba nájsť v sebe vnútornú silu a zabojovať. Po každom páde je nutné postaviť sa. A keď som nevládal, lebo aj to sa stáva, mal som vždy šťastie, že mi niekto pomohol vstať. Vždy som mal obrovské šťastie na dobrých ľudí,“ porozprával otvorene v roku 2009.

Lenže už v roku 2010 z únavy a zo stresu skolaboval. Vzala ho aj smrť svokra Mira Dziaka Košického, s ktorým mal veľmi blízky vzťah. Na jar 2012 problémy s depresiami opäť prepukli a v lete ho už museli hospitalizovať na psychiatrii.

Slávni Kronerovci - talent im rozhodne nechýbal. Zdroj: Oliver Balog, TASR

Jeho manželka Lenka mu bola vždy oporou, no po 14 rokoch už Jankov stav nezvládala a požiadala o rozvod. „Nerozišli sme sa v zlom. Rozišli sme sa, pretože sa stalo to, čo sa stalo… Janko ochorel a nebolo možné žiť ďalej ako rodina. Ale chcem si pamätať to dobré, spomínať na množstvo pekných vecí, ktoré sme spolu prežili,“ povedala Košická pre magazín Téma.

Janko sa po prepustení z liečenia nasťahoval k sestre do Považskej Bystrice. V roku 2016 prišla ďalšia rana: zomrela mu milovaná mama. Posledné roky strieda jedno psychiatrické zariadenie a domov sociálnych služieb za druhým.

