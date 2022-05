Meghan Marklová nikdy nepatrila k ženám, ktoré šetria na svojej kráse. Nečudo, veď kým sa vydala za vnuka kráľovnej Alžbety II., bola herečkou. Potom sa stala manželkou s kráľovskými povinnosťami a k tomu patrí aj dobre vyzerať. I dnes, v USA, si vojvodkyňa zo Sussexu na seba potrpí, keďže sa zúčastňuje mnohých prestížnych podujatí.

Fitness

Ako informoval magazín Hello, Meghan Markle míňa na krásu, zdravie i kondíciu. V dome má napríklad stroj megaformer, ktorý dostal názov podľa relatívne novej metódy fitness cvičenia a ktorej prepadol takmer celý Hollywood. Táto mašina stojí vyše 19-tisíc eur, pričom súkromný tréning v luxusnej posilňovni ako je napríklad losangeleská Elevate, vyjde cvičenca do 70 eur, odporúčané tri tréningy týždenne vyše 200 eur. To je ročná suma okolo 10 600 eur!

Meghan má šport rada, miluje jogu i pilates. Zdroj: Profimedia

Osobný tréner

Meghan využíva v Los Angeles služby McNameenom - vyškolených expertov. Cena hodinového tréningu je cca 95 eur, v prípade dvoch tréningov týždenne to za mesiac činí 760 eur a ročne vyše 9100 eur.

Meghan venuje dosť času cvičeniu, na jej postave je to vidieť. Zdroj: Profimedia

Zákroky na tvár

Kým sa princ Harry a jeho manželka presťahovali z Veľkej Británie do USA, Meghan bola pravidelnou zákazníčkou celebritnej kozmetičky a masérky Nicholy Jossovej. Aká bola cena procedúr u Jossovej, ktorá sa preslávila svojou tvarujúcou masážou tváre? Jedno ošetrenie stojí od 210 do 320 eur a odporúča sa absolvovať ho dvakrát za mesiac. Ročné náklady na takéto skrášľovanie tak znamenajú vydať vyše 7600 eur!

O svoju pleť sa vojvodkyňa príkladne stará, je pravidelnou návštevníčkou kozmetických salónov. Zdroj: Profimedia

K tomuto všetkému však treba prirátať aj výdavky na make-up a líčenie, za klasické kozmetické ošetrenie tváre v salóne, ako aj za návštevy u kaderníka. Suma sumárum a zaokrúhlene, Meghan Marklová minie na seba okolo 40-tisíc eur za rok, o čom sa obyčajnej smrteľníčke môže len snívať.