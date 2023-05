Seriálová Donna Martin zo seriálu Beverly Hills na seba priťahovala pozornosť už pred mnohými rokmi. V tom čase nielenže patrila medzi najpopulárnejšie a najúspešnejšie herečky, zaujímavý bol aj jej súkromný život.

Herečka sa počas manželstva s Charliem Shanianom zahľadela do hereckého kolegu Deana McDermotta, pre ktorého sa rozviedla. Očakávala idylické manželstvo, no všetko sa časom zmenilo. Láska sa premenila na odpor a strach. Po narodení prvého dieťaťa sa však zdalo, že začiatočná kríza je zažehnaná. Opak bol však pravdou.

Tentoraz na povrch vyplávala ďalšia aféra, a to, že manželia dlžia niekoľko miliónov štátu Texas, kde žili. Okrem toho, že si ukracovali dane, mal Dean niekoľkotisícový debet a rodina sa topila v dlhoch. Napriek tomu do troch rokov Tori oznámila štvrté a následne piate tehotenstvo.

Najnovšie sa však na herečkinej tvári podpísali roky pretvárok, plastík a trápenia. Päť detí, neverný manžel a dlhy by hádam každému narobili mnoho vrások. Okrem toho, že zostarla v tvári, bola do domu, v ktorom momentálne so svojou rodinou žije, niekoľkokrát volaná polícia. Dôvodom bolo domáce násilie, veľká agresivita herečky, ktorá sa svojho manžela snažila fyzicky napadnúť - a to až tak, že ju museli upokojovať príslušné orgány.