Karel Gott († 80), ktorý by dnes oslávil 81 rokov, mal napriek obrovskému úspechu a sláve jeden veľký nesplnený sen! Bol vynikajúci spevák, ale zahral si aj v niekoľkých filmoch – obyčajne sám seba. Celý čas sníval o jednej jedinej filmovej úlohe, ktorú však nikdy nedostal. Priznal sa však k tomu až v staršom veku.

Karel Gott bol vždy slušný, veľmi nerád sa s niekým hádal a väčšinou sa snažil ostatným vyhovieť. Preto napríklad tvorcom divadla Semafor, Jiřímu Šlitrovi a Jiřímu Suchému, dlho nepovedal, že neznáša pieseň Zdvorilý Woody, ktorú preňho napísali. Až oveľa neskôr sa im priznal, že vždy trpel, keď musel túto skladbu spievať. Aj keď diváci ju mali radi a Gott k nej nakrútil aj známy klip, v ktorom sa ako kovboj pohybuje medzi stádom kráv, až kým nenarazí na rozzúreného býka.

Karel Gott v známom klipe Zdvorilý Woody. Zdroj: archív

Rovnako slušný a ohľaduplný bol aj k filmárom. Zahral si v niekoľkých filmoch, ale svoj obrovský herecký sen prezradil až v staršom veku. „Rád by som si bol zahral policajta, ktorému divák fandí, pretože neslúži iba inštitúcii, neplní iba rozkazy, ale riskuje i konflikty so šéfom, má odvahu zložiť placku a položiť pištoľ, ísť ďalej, robiť na vlastnú päsť, až nakoniec šéf sám uzná, že sa mýlil a povie: ‚Si dobrý, poď na kávu.‘ Koniec filmu,“ prezradil v roku 1993 časopisu Kinorevue svoje veľké prianie. „Pretože hrdina sa musí vedieť vzoprieť. Proti štátu, proti moci, proti korupcii, proti šéfom, ktorí sú konzervatívni, sedia niekde hore a počúvnu upozornenie, aby dali od prípadu ruky preč, že je to vo vyššom záujme,“ vysvetlil svoj postoj.

Vo filme Kdyby tisíc klarinetů hrali s Gottom kolegovia z divadla Semafor. Zdroj: čsfd

Ako píše český deník.cz, predstavou „chlapa, ktorý sa vie naštvať a nie je mäkkýš“, žil Karel Gott dosť dlho. Možno aj preto, že v reálnom živote sa ako tvrdý chlap zďaleka neprejavoval. „Spevák, ktorý vystupuje pred ľuďmi, aby ich potešil, sa ani v súkromí nesmie ukázať v nepríjemnom svetle. Keď sa schyľuje k takýmto momentom, spevák zmizne a zastúpia ho iní. Šoubiznis je tvrdý, musíte sa obklopiť ľuďmi, ktorí konajú tvrdo. Vy však musíte byť schopní ovládnuť sa. Preto závidím hercom, že sa môžu odreagovať v úlohe,“ opísal spevák svoj postoj.

Film Škoda lásky je príbeh Karla Gotta, ktorého prenasleduje horlivá fanúšička. Zdroj: Česká televize

Jeho vzorom vysnívaného drsného detektíva boli postavy, aké v spomínaných 90. rokoch hral napríklad Michael Douglas. Kariéru tohto herca Gott veľmi obdivoval. „Nakrúcal snímky, ktoré zasiahli nerv doby. Či to bol Wall Street, film z finančného prostredia, hral nepodplatiteľného policajta v Black Rain, a v poslednom filme Voľný pád hrá šialenca, ktorý okolo seba tvrdo mláti päsťami. Pretože presne taký je obraz dnešných čias,“ vyznal sa Gott v roku 1993. Zaujímavé je, že Ivana Macháčková bola počas pobytu v USA priateľkou Michaela Douglasa - a po návrate do Česka sa dala dokopy s Karlom Gottom a stala sa jeho manželkou.

Posledný film Karla Gotta Keď draka bolí hlava. Zdroj: archív

Sen o role nekompromisného tvrdého policajta sa spevákovi nikdy nesplnil. Napriek tomu si ho pamätáme aj z filmov, v ktorých sa objavil. Tu sú aspoň tie najvýznamnejšie:

+ Kdyby tisíc klarinetů (1964): Prvá filmová úloha - hral mladého speváka.

+ Mučedníci lásky (1966): Poviedky o nešťastne zamilovaných samotároch.

+ Ta naše písnička česká (1967): Pražské piesne známeho autora Karla Hašlera.

+ Slasti Otce vlasti (1969): Spieva ako trubadúr na hostine Karla IV.

+ Hvězda padá vzhůru (1974): V modernizácii Strakonického dudáka hral mladého muzikanta, ktorého zláka šoubiznisová pozlátka.

+ Romance za korunu (1975): Príbeh lásky mladej dvojice, ktorej tak trochu pomôže aj Karel Gott.

+ Parta hic (1976): Vo filme o partii baníkov, ktorá počas experimentu pije mlieko, hral sám seba.

+ Karel Gott (1986): Film ukázal, ako sa hviezda Gott chystá na zájazd.

+ Dědictví aneb Kurvahošigutntag (1992): Hral sám seba, hlavný hrdina Bohouš ho stretne v Prahe a pozýva ho piť.

+ Z pekla štěstí 2 (2001): Dostal maličkú úlohu Boha a väčšiu rolu Lucifera.

+ Nestyda (2008): Ďalší z filmov, kde hral sám seba.

+ Fenomén Gott (2008): Projekt Olgy Špátovej zachytil Karla Gotta vo chvíľach triumfu.

+ Škoda lásky (2013): Hral speváka, ktorého prenasleduje neodbytná fanúšička. Režisér Hřebejk sa inšpiroval zážitkami Gotta s Nemkou Hannelore.

+ Dědictví aneb Kurvaseneříká (2014): Na oslavu Bohouša priletí aj hviezda - Karel Gott.

+ Keď draka bolí hlava (2018): Karel Gott hrá kováča a hovorí po slovensky.