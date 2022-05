Aj jej sestry už majú za sebou niekoľko dosť žalostných úprav fotografií, ktoré bystrozrakým fanúšikom neunikli.

Manželka speváka Kanyeho Westa, s ktorým však už dlhšie žijú oddelene, sa najnovšie nechala nafotiť na palube luxusnej jachty, píše britský denník Daily Mirror.

Čerstvo nafarbená blonďavá hriva, čierny „pančuchový“ overal a strieborná podprsenka s minisukňou rovnakej farby by nepochybne stačili na to, aby získala uznanie od svojich 314 miliónov priaznivcov.

Kim Kardashian nedávno nafotila horúce zábery pre slávny plavkový magazín Sports Illustrated. Zdroj: Kim Kardashian/Instagram

Viacerým sa však nezdali podozrivo úzke boky a osí pás, keďže Kim je známa skôr plnšou postavou v tvare presýpacích hodín. Niektorí používatelia sociálnych sietí tiež okomentovali podľa nich podozrivý „pupík“ alebo zábradlie v pozadí.

Anketa Myslíte si, že Kim Kardashian si dáva upravovať svoje fotky vo Photoshope predtým, než ich zverejní? Áno 100% Nie 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Čo sa im na týchto dvoch veciach nezdalo, netušíme, no je pravda, že pokiaľ ide o figúru, Kim buď znova výrazne schudla, alebo ide o akúsi optickú ilúziu... či už prirodzenú alebo nie. Ruku do ohňa by sme každopádne za tvrdenie, že zábery z jachty prešli Photoshopom, nedali. Veď si urobte názor sami.

Kim Kardashian a jej dnes už ikonické pozadie. Zdroj: Kim Kardashian/Instagram

Isté je však jedno – krásky ako Kim Kardashian takéto „skrášľovacie“ procedúry naozaj nepotrebujú...