Pózovanie na titulnej strane časopisov slávnych matiek so svojimi krásnymi dcérami má vždy veľký úspech! Pre mexickú mutáciu magazínu Vogue sa na tento krok najnovšie podujala americká herečka Salma Hayek (55) so štrnásťročnou jedinou dcérou Valentinou – a výsledok? Očarujúci!

Valentine sa podarilo to, čo ani dcéram Heidi Klum (48) a Kate Moss (48), ktoré pochádzajú z modelingovej brandže, nie! Valentina zdobí titulku Vogue už v štrnástich rokoch. Leni Klum, blonďatá dcéra nemeckej modelky Heidi Klum, mala veľkú premiéru na titulke Vogue ako 15-ročná, a dcéra Kate Moss, Lila, sa na titulku známeho časopisu dostala až vo svojich 19 rokoch. Valentina pritom o kariéru modelky nemá záujem, o to je jej triumf väčší!

Z fotografií má najväčšiu radosť práve hrdá mama Salma, ktorá si ich prezdieľala aj na svoju sociálnu sieť Instagram. „Aký skvelý skorý darček ku Dňu matiek. Páčia sa mi tieto krásne fotky aj tento výnimočný moment s mojou Valentinou,” napísala pod fotografie, na ktorých pózuje prvý raz aj po boku dcéry.

14-ročná školáčka, ktorá je jediným dieťaťom Salmy a jej manžela, milionára Françoisa-Henriho Pinaulta, pritom akoby svojej slávnej mame z oka vypadla. Má rovnako hustú hrivu, dlhé mihalnice a keď chce, aj výraz „drsniačky”. „Berie mi zo skrine oblečenie, pretože sa obliekame rovnako,” povedala herečka v rozhovore pre mexickú mutáciu Vogue. Okrem toho, že zdieľajú rovnaký šatník, hovoria obe plynule po španielsky, pomáhajú ľuďom bez domova a pohybujú sa vo filmovom priemysle.

Teda, kariéra Valentiny je ešte len v plienkach, no ako sama priznala, v budúcnosti by chcela pracovať ako režisérka alebo herečka. A teda, čo je lepší štart do kariéry, ako fotografie v prestížnom módnom magazíne?

