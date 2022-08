Keď sa prevalilo, že Agáta Hanychová (37) randí s Jaromírom Sokukupom (53), viacerí ostali v šoku. Prominentný párik však posktyol pár rozhovorov a okamžite sa vybral do podnikateľovej vily v Španielsku. Dokonca šla s nimi aj Agátina mama - herečka Veronika Žilková s dcérou Kordulou.

A najmä Agáta odvtedy všetkých pravidelne zásobuje fotografiami zamilovanej dvojice v rôznych scenériách a z rôznych uhlov.

Anketa Veríte láske Hanychovej a Soukupa? Ale kde! Je to len divadlo, aby zaujali. 63% Obaja sú obchodníci, tak sa spojili a využívajú sa navzájom. 15% Neviem to odhadnúť. 10% A možno sú naozaj zamilovaní, veď sú podobní... 12% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Lenže kým modelka vyzerá, že si to naozaj užíva, s podnikateľom to aspoň podľa záberov až tak dobre nevyzerá. Agáta žiari a vyzerá naozaj dobre, Jaromír je strhaný, neraz zarastený, akoby trošku zaostával s dychom. Alebo je to len póza? Však uvidíme!

K fotke na Instagrame Agáta napísala: "Docviceno a opet me znicil muj #desetibojař @jaromir_soukup". Nuž, veď si ju pozrite v galérii! Vyzerá to, že ona zničila Soukupa... Alebo sa to zdá iba nám?

Pozrite si foto zamilovanej dvojice v galérii!