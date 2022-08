Zobrali to pekne zostra! Flirtovanie v televíznej relácii, vášnivá láska, spoločné dovolenky a možno i zásnuby či dokonca svadba. Jarolmír Soukup (53) a Agáta Hanychová (37) sa ukazujú ako nesmierne zamilovaní. Lenže pozor, Jaromír, ostáva Ti posledný mesiac!

Keď Jaromír Soukup pozval Agátu Hanychovú do relácie vo svojej televízii Barrandov, nikto netušil, že sa to skončí takto. Soukup bol z Agáty vraj okamžite hotový a ona, hoci vždy tvrdila, že starší chlap neprichádza do úvahy, zrazu rozpráva o veľkej láske. Vraj zabrala aj Soukupova vizáž a jeho kraťasy.

Nech je to ako chce, dvojica je spolu takmer dva mesiace. Užili si Soukupovu letnú rezidenciu v španielskom letovisku Marbella a teraz pokračujú vo vášnivej zamilovanej jazde v New Yorku, kde má Soukup byt.

On sa usmieva, hoci zvyčajne je skôr zamračený a každého kritizuje. Ona si s ním užíva cestovanie, ktoré tak miluje, a hlavne ju to nič nestojí, keďže Soukup je jeden z najbohatších Čechov a mediálny magnát. Takže sa zdá, že je to ideálny vzťah. Viacerí však Soukupovi pripomínajú, že mu - možno - ostáva už iba mesiac.

