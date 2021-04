Držiteľku prestížneho ocenenia Emmy, 66-ročnú hollywoodsku televíznu dizajnérku Evelyn Sakash, objavili ležať mŕtvu pod hromadou odpadkov, ktorými si sama zaplnila svoj dom v New Yorku. Evelyn bola vo svete šoubiznisu známou „hoarderkou“ od októbra 2020.

Mumifikované telo cenami ovenčenej umelkyne našla čistiaca čata, ktorú si najala Evelynina sestra. Dizajnérku totiž od septembra 2020 nikto nevidel, a preto si jej rodina začala robiť starosti. Ako sa nakoniec ukázalo, oprávnene. Ženine pozostatky objavili po mesiacoch v kuchyni, ukryté pod nánosom smetia.

Zdroj: Profimedia

„Nechcem, aby svet na moju sestru spomínal takto. Mala výnimočný talent,“ uviedla jej mladšia sestra Ellen Brown (60), ktorá momentálne zbiera na stránke GoFundMe finančé prostriedky na pohreb.

Presnú príčinu smrti určí až pitva, no vyšetrovatelia sa podľa britského denníka The Sun domnievajú, že ženu padajúce odpadky buď zabili, alebo ju pod sebou uväznili, čo by znamenalo, že Evelyn musela umierať pomalou a hrôzostrašnou smrťou.

Psychické problémy sa u nej začali objavovať minulý rok v apríli po smrti matky, dodal The Sun.

