Veľké haló okolo princa Harryho a Meghan spôsobila nová kniha s názvom "Finding Freedom" (Nachádzanie pravdy), ktorej prvé výtlačky budú dostupné už budúci mesiac. Novinám The Times sa však už teraz podarilo získať útržky z niektorých kapitol, ktoré odhaľujú tajomstvá z ich kráľovského života.

Kniha s názvom "Finding Freedom" (Nachádzanie pravdy) vyjde v auguste a predpokladá sa, že osvetlí frustráciu prominentnej dvojice v súvislosti s kráľovským palácom a médiami. "Táto kniha je založená na vlastných skúsenostiach jej autorov ako členov kráľovských tlačových zborov a ich vlastnom nezávislom spravodajstve," uviedol hovorca Harryho a Meghan.

Kniha z dielne novinárov Carolyn Durandovej a Omida Scobieho poskytne detaily o tom, ako Harry a Meghan cítili, že ich kráľovská inštitúcia nepodporila, píše denník The Telegraph. Noviny The Times priniesli úryvky z avizovanej knihy, ktoré naznačujú rivalitu medzi členmi britskej kráľovskej rodiny, pričom Harry sa domnieva, že Meghan nebola u svojich niektorých príbuzných obľúbená. Princ si bol za to Meghan istý už od prvej chvíľe!

Svadba princa Harryho a vojvodkyne Meghan. Zdroj: WPA Pool

Harry bol podľa britského denníka Dailymail z Meghan natoľko očarený, že si z neho William uťahoval a tvrdil, že je ako v tranze. Svojou novou láskou si bol natoľko istý, že si ju chcel zobrať za ženu už po druhom rande. Pár momentálne žije so svojím 14-mesačným synom Archiem v Los Angeles po tom, ako sa v marci vzdal kráľovských povinností a upriamil pozornosť na vlastnú kariéru. Dvojica v januári oznámila, že plánuje viesť nezávislejší život a financovať sa sama. Harry sa oženil s Meghan, bývalou americkou herečkou, v máji 2018.