Divoký anjel v 90. rokoch valcoval domácnosti aj na Slovensku. Argentínska telenovela dokázala od 16. novembra 1998 do 17. decembra 1999 – čiže zhruba za rok – vyprodukovať neskutočných 270 epizód!

VIDEO: Zvučka, ktorú pozná (a miluje) väčšina Slovákov

Od poslednej klapky uplynie už o pár dní 21 rokov, čo je šialene dlhá doba. Nečudo, že hlavné hrdinky seriálu o láske bohatého Iva a nezbednej Milágros sa za ten kariérne aj osobnostne postúpili. Založili si rodiny, sú šťastne vydaté a nič im nechýba. Ani roky sa na trojici slúžok – Milágros, Glorie a Liny – vôbec nepodpísali.

K hlavným postavám v Divokom anjelovi nepatrila len Milágros v podaní Natalie Oreiro (vľavo), ale aj jej najlepšia kamarátka Gloria (v strede) a slúžka Lina (vpravo). Zdroj: Twitter

Všetky tri vyzerajú aj po 40-ke stále mladistvo, ba možno ešte lepšie než v časoch nakrúcania Divokého anjela. To platí najmä pri 44-ročnej Gabriele Sari, ktorá stvárnila Gloriu Esposito, najlepšiu kamarátku ústrednej Natalie Oreiro.

Gabriela je dnes nielen poriadna kočka, ale navyše má aj malé dieťa. Tehotenstvo však jej modelkovskej postave vôbec neublížilo, no ktovie, čo všetko si nechala pôvabná herečka upraviť. Ako totiž vidieť na fotkách na Instagrame, je jasné, že minimálne prsia má vylepšené.

To isté platí aj o Victorii Onetto (49), ktorú si pamätáme najmä ako ukecanú Linu. Možno by ste to na ňu netipovali, ale pod rovnošatou upratovačky sa po celý čas skrývala tip-top postavička, čo umelkyňa využila v roku 2006. Len v Evinom rúchu vtedy pózovala pre pánsky časopis Playboy, pričom svojim priaznivcom odhalila úplne všetko – od silikónových pŕs, cez chudé, vypracované bruško, až po upravené ohanbie intímnych partií.

V niečom sa teda Victoria jednoznačne podobá na svoju seriálovú postavu – hanba im je obom cudzia!

Milágros a Lina z Divokého anjela v podaní Natalie Oreiro a Victorie Onetto. Zdroj: Twitter

