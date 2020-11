Herečka Erika Eleniak sa v niekoľkých rozhovoroch vyrozprávala zo svojho utrpenia, ktoré jej spôsobilo účinkovanie v legendárnej Pobrežnej hliadke, ktorá bola koncom 90. rokov populárnym seriálom aj na slovenských obrazovkách. Herečke úloha sexi záchranárky nepriniesla v kariére šťastie. Práve naopak. po skončení nakrúcania sa už poriadnej filmovej úlohy nedočkala.

„Keď som prvý raz nastúpila na pľac v červených plavkách, bola som ešte veľi mladučká. Predstavte si, že by ste si práve teraz obliekli plavky a vyrazili pred obrovské množstvo ľudí z obsadenia a zo štábu. Presne tak som sa vtedy cítila. Bolo mi trápne a cítila som sa veľmi neistá. Ako herečka sa chceš sústrediť iba na svoj výkon. Posledná vec na ktorú chceš myslieť, je, že ti zadok vylieza z plaviek, "povedala v rozhovore pre Sky News.

Omnoho horšie však zvládala slávu, o akej sa jej pred nakrúcaním Pobrežnej hliadky ani nesnívalo. Bohužiaľ, úloha jej nakoniec šťastie v kariére nepriniesla. Po skončení nakrúcania dostávala Erika už len role pre sexbomby, v ktorých sa od nej očakávalo hlavne to, že sa vyzlečie.

Svojou figúrou kedysi doslova vyrážala dych. Zdroj: archív

„Bola som zaradená do škatuľky, to dievča v plavkách, a to, že som sa stala sexsymbolom, bolo mi v ďalšej kariére aj v osobnom živote len na obtiaž," uviedla v rozhovore. Po účinkovaní v Pobrežnej hliadke získala ešte niekoľko menších erotických úloh a niekoľkokrát sa objavila nahá v pánskom časopise Playboy.

Dnes má herečka už 51 rokov a sexi záchranárku v červených plavkách by ste v nej hľadali už márne. Zub času dal herečke zabrať a skôr ako sexbomba dnes pôsobí ako usadená staršia pani , ktorá blond hrivu vymenila za krátky zostrih. Čo poviete, spoznali by ste sexi záchranárku aj dnes?