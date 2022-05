Čitateľa upozorňujeme, že tento článok pôvodne uverejnil týždenník Plus 7 dní.

Bolo zjavné, že mediálny cirkus nemanažuje žiadna agentúra. Z letiska si to dodávka s milionármi namierila do Sulíkovho privátneho bytu v bratislavskom Starom Meste a do podzemnej garáže ju navigovala jeho stranícka kolegyňa Jana Bittó Cigániková.

Prvýkrát o nás počuli vďaka Mázikovej

O našej krajine Geissenovci prvýkrát počuli približne pred desiatimi rokmi, keď sa na večierku v Nemecku stretli pri jednom stole s Evou Mázikovou. V roku 2013 sa snažila hviezdy reality šou prilákať do našich končín TV JOJ - neúspešne. Rokovania trvali asi dva mesiace a stroskotali na prehnaných požiadavkách. Produkcia vraj pýtala za jeden deň strávený na území Slovenska 100-tisíc eur.

Všetko mali u nás zadarmo

Podľa našich zdrojov milionári prespávali a jedli u nás zadarmo - majitelia zariadení si návštevu medzinárodne známeho páru vyložili ako obrovskú propagáciu nášho cestovného ruchu.

Najprv steak v Starom meste

Večer po prílete sa obaja politici – Bittó Cigániková aj Sulík – s manželmi vydali na steak do centra hlavného mesta, no dlho nevyspávali. Víkend odštartovali obhliadkou našich pamiatok na Devíne, pod ktorým sa posilnili ríbezľovým vínom, pokračovali na Bratislavský hrad, v sobotu ich čakal rafting v Čunove, pretekársky okruh v Orechovej Potôni či kone v známom šamorínskom komplexe. A na každom kroku mali v pätách bežných Slovákov. „Taký ošiaľ na západe nikdy nezažili. Sú prekvapení, koľko ľudí ich na Slovensku pozná. Kade chodia, ľudia ich spontánne zastavajú a chcú sa s nimi fotiť. To sa im doma v Nemecku nestáva,“ prezradili nám z ich sprievodu.

Šialenstvo, na aké neboli pripravení

Hystéria okolo Geissenovcov pokračovala aj na pezinskom zámku, kde prespali zo soboty na nedeľu. Na parkovisku sme si všimli stáť autá z celého Slovenska, všetci dúfali, že postavičky zo slávnej šou uvidia aspoň na malú chvíľu. A väčšina ich zazrela naozaj len na okamih. Po tom, čo milionári vystúpili z auta, nastala v dave hystéria, akú sme naposledy zažili, keď Slovensko v roku 2011 navštívili hlavní hrdinovia tureckej telenovely Tisíc a jedna noc.

Podľa informácií Plus 7 dní Geissenovci šokovaní utiekli do hotelovej izby, z ktorej odmietali vyjsť. Všetky plánované rozhovory a obhliadku zámku manželia pre vyčerpanosť zrušili.

Geissenovci sa nakoniec predsa len vybrali do vínnej pivnice za porotcom Let’s Dance Jorgem Gonzálezom. „Poznajú sa, odkedy Carmen súťažila v nemeckej verzii tejto šou,“ píše Plus 7 dní.

