FOTO Geissovci poriadne zavarili Sulíkovi: Carmen v príspevku označila to, čo nemala!

Aj majster tesár sa občas sekne. A inak to nebolo ani v prípade milionárky Carmen Geissovej, ktorá sa v príspevku na sociálnej sieti Instagram chcela pochváliť luxusným bývaním v Bratislave. Všetko by bolo v poriadku, ak by si nepoplietla slovenský hotel s tým ruským.