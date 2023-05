Ikonická Kylie Minogue (55) len pred pár dňami oslávila narodeniny, no pri pohľade na jej najnovšie fotografie, by jej vek hádal málokto. Hoci sa v poslednej dobe veľmi hudbe nevenovala, opäť zažiarila na verejnosti a dokonca predstavila hudobnú novinku.

Legendárna popová diva kedysi dobývala hudobné ceny, rebríčky aj srdcia mnohých mužov. Jej hudba patrila k najpočúvanejším začiatkom roku 2000 a Kylie sa akoby švihnutím čarovného prútika dostala na popredné miesta rebríčkov sledovanosti. V poslednej dobe však veľa vody nenamútila, no zdá sa, že chystá veľký návrat.



I keď Austrálčanka patrila k najznámejším interpretkám, jej osobný život až tak pozitívny nebol a za slávu zaplatila nemalú daň. Speváčka aj napriek viacerým vzťahom doteraz nenašla toho pravého a vzhľadom k jej veku je prirodzené, že jej biologické hodiny tikajú oveľa viac ako predtým.

I keď vyzerá stále dokonale, vek a starnutie sa zastaviť nedá. Čo ju však mrzí oveľa viac, je to, že sa jej nepodarilo mať deti, hoci kedysi partnerov striedala jedna radosť. Dôvodom, ktorý jej odoprel byť matkou je však zákerná choroba, ktorá jej obrátila život hore nohami.

Kylie Minoque rakovina poznačila a ničila roky. Kvôli krutej diagnóze sa nestala mamou. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CV0yNuztOTI/



V roku 2005 jej totiž diagnostikovali rakovinu prsníka. Podľa jej slov je práve boj s týmto ochorením dôvodom, prečo nemohla mať deti. „Nemôžem povedať, že by som necítila ľútosť, ale bolo by pre mňa veľmi ťažké, keby som sa nepohla ďalej. Musíte akceptovať to, čo sa stalo a naučiť sa s tým žiť," povedala Minogue v roku 2019.

Kylie má aj svoju vlastnú značku vína. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CPLSD2Coep8/

Speváčka ani v tomto období nezaháľa a len pred niekoľkými dňami predstavila svoje ružové prosecco na európskom veľtrhu ProWein 2023 kde sa rozhodla usporiadať aj autogramiádu vo West Hollywoode. Pri tej príležitosti predstavila svoj produkt aj americkým fanúšikom a okrem iného dokázala, že stále vyzerá krásne a pri pohľade na jej najnovšie fotografie by sa dalo tvrdiť, že zastavila starnutie o niekoľko dekád.