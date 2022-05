Len málokto vie, že legendárna hudobná formácia vznikala v kostole, keď Andy Fletchers s niekdajším členom Depeche Mode Vincentom Clarkom odštartovali kariéru v zbore. Ich cesta za slávou sa začala v roku 1980, keď sa Fletcher stretol s Martinom Goreom a spoločne s Clarkom vytvorili trio s názvom Composition of Sound. Clarka neskôr vystriedal spevák Dave Gahan. Po založení Depeche Mode a po prvom veľkom úspechu v podobe prvého albumu Fletcher opustil svoje zamestnanie a venoval sa len hudbe.

Na archívnej snímke z 9. júna 2013 britský hudobník Andy Fletcher, zakladajúci člen skupiny Depeche Mode. Zdroj: Rainer Jensen

Prezývku „Tichý velikán“ napĺňal do slova a do písmena na koncertoch kapely, čo potvrdil aj ocenený slovenský fotograf Zdenko Hanout. „Pre mňa ich koncerty boli tými rokmi tak pekne v rovnováhe, kde excentrickosť lídra a speváka dopĺňali menej výstrední členovia kapely, ako napríklad Andy Fletcher, ktorý bol zväčša taký nenápadný, avšak tiež veľmi dôležitou súčasťou..." zaspomínal si Zdenko na pocity z ich koncertov, ktoré fotografoval. Ako priznal, z ich koncertov odchádzal vždy s dobrým pocit. A nebol sám.

Nezastavil ich ani komunistický režim

Depeche Mode majú dodnes na Slovensku obrovskú základňu fanúšikov „depešákov“, čo sa odzrkadlilo aj na ich koncertoch, keď ich publikum vítalo s transparentmi „Vitajte doma!". Niet sa ani čomu čudovať. Prvý koncert totiž kapela odohrala v Prahe 11. marca 1988 pre 13-tisíc česko-slovenských fanúšikov, a to napriek tom, že západné kapely boli v komunistickom režime tabu. Z ich prvého česko-slovenského koncertu tak mali obavy aj organizátori, ktorí sa báli, že športovú halu nevypredajú.

Depeche Mode v Prahe v roku 1988. Zdroj: Anton Corbijn

Vstupenka navyše v tom čase stála 150 Kčs, čo bola na to obdobie pomerne vysoká suma. Koncert sa však vypredal a odvtedy sa skupina do našich končín vracala s radosťou, čo v roku 2016 v rozhovore pre portál 24hod.sk priznal aj samotný Andy. „V Bratislave som hral niekoľkokrát sám ako DJ a, samozrejme, sme tu koncertovali s Depeche Mode. Vždy sme tu zažívali pekné chvíle, máte krásne centrum. Už sa nám podarilo mať deň voľna práve v Bratislave, azda sa to opäť podarí,“ uviedol Andy Fletcher.

Fanúšikovia skupiny Depeche Mode počas koncertu skupiny v Bratislave. Zdroj: SITA

Prvý koncert na bratislavských Pasienkoch pritom kapela odpálila 11.júna 2006 a od toho momentu sa na Slovensko vracali s radosťou znova. Ďalšieho koncertu sa už slovenskí depešáci pre úmrtie Andyho už asi nedočkajú. „Sme šokovaní a plní zdrvujúceho smútku z predčasného skonu nášho drahého kamaráta, člena rodiny a kolegu z kapely Andyho ‚Fletcha Fletchera,“ napísala skupina vo vyhlásení na sociálnej sieti. Je tak otázne, či sa ešte skupina bez Andyho, po ktorom ostali milujúca manželka a dve deti, vráti na pódiá.