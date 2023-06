Búrlivá cesta Jocelyn a jej exmanžela, miliardára Aleca Wildensteina, sa začala v roku 1977, keď sa im skrížili cesty na ranči jeho rodiny Ol Jogi počas výletu na safari. V manželstve si pár užíval bohatý životný štýl vo svojom manhattanskom penthouse, popri nehnuteľnostiach na britských Panenských ostrovoch a v Afrike.

Na fotografii je Jocelyn Wildenstein ako 15-ročné dievča. Fotografia má byť dôkazom toho, že plastické operácie nepodstúpila. Zdroj: https://www.instagram.com/jocelynewildenstein/?hl=sk

Po dvoch desaťročiach znášania Alecových mimomanželských pomerov sa však Jocelyn rozhodla ich manželstvo skončiť. „Bolo to príliš zrejmé... mladé dievčatá a chodenie do tých istých reštaurácií, do ktorých sme chodili my. Nebola to žiadna diskrétnosť, nič," uviedla po rozvode. Okrem zlomeného srdca však stál jej exmanžel aj za jej premenou. Práve on ju totiž povzbudzoval do plastických operácií a jej premeny v mačaciu ženu.

Vysúdila miliardy

Počas sporného rozvodového konania Jocelyn tvrdila, že Alec sa uchýlil k šíreniu príbehov o jej rozsiahlych kozmetických operáciách v zúfalej snahe získať prevahu. Tvrdí, že si dokonca najal plastického chirurga a publicistu, aby potvrdili svoje tvrdenia, že úplne zmenila svoju tvár. Jocelyn tieto obvinenia vehementne poprela a tvrdila, že jej bývalý manžel pripísal vinu priamo na jej vzhľad a vyhlásil: „Stalo sa z nej monštrum... nespoznávam ju."

Plastické operácie Jocelyn Wildenstein sú témou mnohých špekulácií a podľa jej exmanžela boli aj dôvodom rozvodu. Zdroj: https://www.instagram.com/jocelynewildenstein/?hl=sk

Napriek prudkému rozvodu z toho Jocelyn vyšla ako víťazka a zabezpečila si ohromujúce vyrovnanie vo výške 2,5 miliardy dolárov vrátane garantovaných 100 miliónov dolárov ročne na udržanie svojho vytúženého životného štýlu. Okrem toho si ponechala priezvisko svojho bývalého manžela.

Anketa Dokázali by ste prehajdákať 2,5 miliardy dolárov? Nie 71% Áno 29% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

V novom dokumente o jej živote pre HBO však teraz vyšla s pravdou von. Jocelyn Wildenstein teraz tvrdí, že je na mizine a nemá žiadny príjem už osem rokov po tom, čo ju rodina jej bývalého manžela odrezala od jej pravidelného ročného príjmu vo výške 100 miliónov dolárov. Už v roku 2018 tak musela vyhlásiť bankrot. Prišla aj o tri luxusné byty v Trump Tower. Ako sa jej však podarilo prehajdákať 2,5 miliardy dolárov, ktoré získala po rozvode, zatiaľ neprezradila. Na bankovom účte jej podľa vlastných slov dnes svieti jedna veľká nula.

Prečítajte si tiež: