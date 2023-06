V hollywoodskom kine Dolby sa na premiére zúčastnili hviezdy Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Karen Allen, John Rhys-Davies, Shaunette Renée Wilson, Toby Jones, Boyd Holbrook, Olivier Richters a Ethann Isidore, režisér/scenárista James Mangold, producenti Kathleen Kennedy, Frank Marshall a Simon Emanuel, výkonní producenti Steven Spielberg a George Lucas a skladateľ John Williams.

Film sa do kín dostane už 29. júna.

Klobúk už nadobro zavesí na klinec

Harrison Ford sa vracia do úlohy legendárneho hrdinu archeológa v tejto očakávanej záverečnej časti kultovej série - veľkom, svetobornom, dravom filmovom dobrodružstve. V hlavných úlohách sa spolu s Fordom predstavia Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag"), Antonio Banderas ("Pain and Glory"), John Rhys-Davies (Raiders of the Lost Ark), Shaunette Renée Wilson ("Black Panther"), Thomas Kretschmann ("Das Boot"), Toby Jones ("Tinker Tailor Soldier Spy"), Boyd Holbrook ("Logan"), Olivier Richters ("Black Widow"), Ethann Isidore ("Mortel") a Mads Mikkelsen ("Another Round").

Film režíruje James Mangold ("Ford proti Ferrari", "Logan"), scenár napísali Jez Butterworth & John-Henry Butterworth a David Koepp a James Mangold na základe postáv vytvorených Georgeom Lucasom a Philipom Kaufmanom, produkujú ho Kathleen Kennedy, Frank Marshall a Simon Emanuel, výkonnými producentmi sú Steven Spielberg a George Lucas. Hudbu k filmu opäť zložil John Williams, ktorý je autorom hudby ku každému dobrodružstvu Indyho od pôvodného filmu Raiders of the Lost Ark z roku 1981.

Film Indiana Jones a nástroj osudu príde do slovenských kín v distribúcii spoločnosti CinemArt SK už 29. júna.

