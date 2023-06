Je jedinou verejne známou manželkou bývalého emira štátu Katar - a Sheikha Moza bint Nasser Al-Missned určite vie, ako zabezpečiť, aby sa všetky oči sústredili na ňu.

Vysoká a elegantná 63-ročná dáma, ktorá je druhou z troch manželiek Sheikh Hamada bin Khalifa Al Thaniho, získala novú skupinu fanúšikov počas svadby korunného princa Husajna z Jordánska a Rajwy Al Saif začiatkom tohto mesiaca.

Na udalosti 1. júna si na seba obliekla dve kreácie od Valentina z kolekcie haute couture: ružový a čierny model pre ceremoniál a sviežu limetkovú toaletu na recepciu. Aj keď je pre mnohých Britov relatívne neznámou, jej rodina vlastní londýnsky mrakodrap Shard, najvyšší mrakodrap v Európe, obchodný dom Harrods a olympijskú dedinu. Štát, ktorému patrí, vlastní viac londýnskeho majetku než Britská kráľovská rodina a v roku 2012 kúpil taliansky módny dom Valentino za 700 miliónov eur.



Sheikha Moza (63) je manželkou katarského šejka Hamada bin Chalífa Ál Thání a mamou aktuálneho emira. Hoci jej manžel má 24 detí a ďalšie dve manželky, ona patrí k najelegantnejším ženám sveta. Zdroj: gettyimages

Jej manžel má 24 detí a ďalšie dve manželky, ktoré nie sú verejne známe.

Krásu tejto kráľovskej dámy sa podarilo zaujať aj princovi Philipovi počas ich návštevy Windsoru v októbri 2010. Očarovaný jej úchvatným vzhľadom bol princ Philip.

Šejka Moza napriek modernému štýlu ctí tradície moslimskej krajiny. Patrí k najelegantnejším ženám vôbec. Zdroj: gettyimages

Sheikha Moza, ktorá uviedla, že jej štýl ctí tradíciu a zároveň je moderný a praktický v rozhovore pre Financial Times prezradila, že nemá stylistu, pretože by nenašla nikoho, kto by pochopil, čo chce.

Dodala: ,,Je to pre mňa duševná odmena. Keď som unavená, idem do šatníka a prezerám si veci, skúšam ich miešať a upravovať.“



