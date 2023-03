Dokument Katka sa stal fenoménom dokumentárnej tvorby a príbeh narkomanky, hlavnej hrdiny chytil za srdce mnohých ľudí. Katarína Bradáčová je odmlada závislá od drog a žije v uliciach Prahy.

Príbeh sa začal natáčať v roku 1996, keď mala hlavná protagonistka len 19 rokov a žila v terapeutickej komunite. Bola rozhodnutá, že sa už k drogám nikdy nevráti, a dúfala, že bude mať v budúcnosti normálny život. Žiaľ, dodnes sa tak nestalo.

Katka sa roky snažila s drogami prestať, no nestalo sa tak ani potom, čo zostala tehotná a bola jej potvrdená žltačka typu C. Dcéru Terezku po narodení opustila a dnes sa o ňu stará babička, ktorá ju vychovala.

Desivý príbeh narkomanky Kataríny Bradáčovej (46) pozná celé Česko aj Slovensko vďaka časozbernému dokumentu Katka režisérky Heleny Třeštíkovej (73). Jej dcéra Terezka (15), ktorej sa vzdala prehovorila o stave svojej matky. Zdroj: facebook

Pre český denník sa Terezka zdôverila v liste, ktorý poslala do redakcie. Chystá sa na strednú školu a stará sa o babičku, blízkych aj zvieratá. „Chcem do sveta posielať lásku a silu tým, ktorí to majú podobné ako ja, alebo tým, čo to potrebujú,“ vysvetlila. „To, akú mám biologickú mamičku, ma veľmi mrzí. Ja však nie som ona a ani nikdy nebudem,“ uzavrela tínedžerka.