Herečka Selma Blair (50) sa už roky netají tým, že bojuje so zákernou chorobou - roztrúsenou sklerózou. Na verejnosti sa objavuje s síce paličkou, no napriek vážnej diagnóze, ktorá jej spôsobuje obrovské zdravotné problémy, sa snaží žiť naplno. Bohužiaľ, napriek snahe jej choroba zasahuje do života a herečka tak so slzami v očiach nakoniec odstúpila zo súťaže Dancing With The Stars.

Hviezda filmov Pravá blondínka, Veľmi nebezpečné známosti či Hellboy Selma Blair to v živote nemala ľahké. Vo svojej autobiografii sa priznala, že už ako dieťa bojovala s úzkostnou poruchou, ktorú zaháňala alkoholom. Piť začala už vo svojich siedmich rokoch a jej alkoholizmus vygradoval, keď mala dvadsať. "Neviem, či by som prežila detstvo bez alkoholizmu. To je dôvod, prečo je to taký problém pre mnohých ľudí. Na začiatku je to naozaj obrovská útecha, obrovská úľava,“ zverila Selma magazínu People. Preto, že bola často opitá, sa stávala ľahkou korisťou mužov, a tak sa vo svojom živote musela vyrovnávať aj s následkami znásilnení. "Bola som niekoľkokrát znásilnená, pretože som bola príliš opitá na to, aby som povedala, prosím, dosť. Len raz to bolo fyzicky násilné. Z každej akcie som odchádzala ticho a zahanbene,“ dodala v rozhovore. Tým sa však jej trápenie ani zďaleka neskončilo.

Selma Blair si zahrala vo filme Veľmi nebezpečné známosti. Zdroj: Cruel Intentions

Sympatická herečka v roku 2018 oznámila, že lekári jej diagnostikovali sklerózu multiplex. „Som postihnutá. Niekedy spadnem na zem. Padajú mi veci z rúk. Moja pamäť je zahmlená. A moja ľavá strana sa riadi inštrukciami pokazeného GPS,” napísala vtedy na Instagram herečka. V roku 2020 sa dokonca objavila s oholenou hlavou a zverejnila zdrvujúce fotografie z boja o svoj život v nemocnici.

Postupom času a vďaka liečbe sa herečka vrátila do bežného života, vychováva svojho milovaného syna Arthura (11), zúčastňuje sa na podujatiach a dokonca účinkovala aj v tanečnej súťaži Dancing With The Stars, ktorej bola favoritkou. Jej telo obrovskú záťaž a náročné tréningy, bohužiaľ, nezvládlo a herečka zo súťaže nakoniec v piatom kole so slzami v očiach odstúpila. „Absolvovala som magnetické rezonancie a všetko sa zosumarizovalo… Nemôžem pokračovať v súťaži,“ povedala Blair Farberovi v emotívnej dokrútke. S divákmi sa rozlúčila posledným tancom so svojím tanečným partnerom. Za to si vyslúžila obrovské ovácie od divákov.

