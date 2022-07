Už o pár dní to bude presne 60 rokov, čo svet prišiel o najžiarivejší sexsymbol všetkých čias. 5. augusta v roku 1962 zasiahla svet zdrvujúca správa, keď nevládne telo krásnej herečky Marilyn Monroe († 36) našla jej domáca v posteli. Napriek tomu, že podľa pitevnej správy bolo príčinou smrti predávkovanie sedatívami, dodnes je jej tragický odchod zo sveta zahalený rúškom tajomstva. Aj takmer 60 rokov po jej smrti sa vynárajú šokujúce tajomstvá z jej krátkeho života.

Autorka životopisnej knihy, podľa ktorej vznikol film Blondie, Joyce Carol Oatesová uviedla, že Marilyn Monroe bola takmer peňazí, keď v roku 1962 zomrela a dokonca nevlastnila dosť peňazí ani na poriadny pohreb. Nad tragickým koncom ikonickej herečky sa zamyslela počas diskusie na 21. ročníku Neuchâtel Intl - Festivale fantastických filmov vo Švajčiarsku.



Krátko pred jej smrťou vznikli krásne fotografie, ktoré nenasvedčujú tomu, že by sa herečka lúčila so životom. Zdroj: getty images

Oatesová poznamenala, že blonďavá sexbomba získala slávu vo svete a zarobila veľa peňazí mnohým mužom, ale nie pre seba.

Monroe podľa spisovateľky nevlastnila dosť peňazí ani na poriadny pohreb, keď 4. augusta 1962 zomrela na predávkovanie vo svojom dome v Los Angeles. Aby ju mohli pochovať vo veľkom štýle, musel zasiahnuť exmanžel ikony Joe DiMaggio, ktorý naplánoval jej pohreb.

Spisovateľkin fiktívny portrét, publikovaný v roku 2000, skúma, ako Monroe – rodená Norma Jeane Mortenson a neskôr pokrstená Norma Jeane Baker – stratila svoju identitu, keď sa premenila na blond sexbombu, akou je známa dodnes.

„Získala slávu vo svete, ale nie je to identita, s ktorou sa dá žiť. Je to taká, ktorá zarobila veľa peňazí mnohým mužom, no sebe málo. Keď zomrela vo veku 36 rokov, nemala dostatok peňazí na poriadny pohreb,“ povedal Oatesová podľa Variety.

Daily News informujú o smrti Marilyn Monroe 5. augusta 1962. Zdroj: New York Daily News Archive

Spisovateľka sa zamyslela aj nad frustráciou z jej kariéry a nad tým, ako to mohlo prispieť k jej smrti. „Ako Marilyn starla, stále dostávala tieto úlohy, ktoré by mala hrať mladá hviezda, a cítila sa ponížená. Nemôžete hrať túto hlúpu blondínku, ktorá sa blíži k veku 40 rokov,“ vysvetlila. „Niektorí ľudia hovoria, že spáchala samovraždu. Nemyslím si to nevyhnutne. Myslím si, že mohla zomrieť na niečo ako extrémne zúfalstvo.“



Monroe zomrela na predávkovanie barbiturátmi vo svojom dome v Los Angeles 4. augusta 1962. Jej telo našiel na posteli dôstojník, ktorý objavil aj prázdne fľaštičky s tabletkami, ktoré boli predpísané na liečbu jej depresie, porozhadzovanými po miestnosti.