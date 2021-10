Aktuálna fotografia a premena herca Aleca Baldwina v uplynulých dňoch dojala svet. Herec sa pre tragickú nehodu, počas ktorej zastrelil 42-ročnú kameramanku nesmierne trápi a je to na ňom aj poriadne vidieť. Jeho tvár je na nových záberoch opuchnutá, bledá, plná vrások a očividne strhaná. Ešte pár dní pred nehodou pritom vyzeral herec celkom sviežo. „Vidieť, ako strašne za tých pár dní zostarol,“ popísal známy Aleca Baldwina pár dní po tragédii. Herec už oznámil, že ruší svoje ostatné projekty a na čas sa stiahne do úzadia. „Je zničený, potrebuje čas, potrebuje sa vyrovnať s tým, čo sa stalo,“ prezradil hercov priateľ.

Herec Alec Baldwin (63) počas nakrúcania westernu Rust v Novom Mexiku omylom zabil 42-ročnú kameramanku Halynu Hutchins. Zdroj: instagram @HalynaHutchins

Rodina zosnulej kameramanky však Baldwina neviní z obrovskej tragédie. „Nie je to jeho vina, môžu za to tí, ktorí mu podali zbraň,“ uviedol Halynin otec Anatolij Androsovič. Na ceste do Nového Mexika je už aj Halynina matka Oľga a jej sestra Svetlana, ktorá stále nedokáže pochopiť, ako sa to vlastne mohlo stať. „Ako sa môže profesionálom niečo také vôbec stať? Nedáva to zmysel,“ uviedla jej mladšia sestra a dodala, že hercovi rodina odpustila.

Ako sa však zdá, tragická nehoda bude mať na život herca Aleca Baldwina aj omnoho zdrvujúcejší dosah než zmenu vzhľadu a psychické problémy. Trestné stíhanie Baldwina, ktorý zastrelil kameramanku a zranil režiséra na nakrúcaní svojho najnovšieho filmu, totiž nie je v tejto chvíli vylúčené. Uviedla to v stredu prokurátorka, ktorú citovala agentúra AFP.

“Očividne je práve Baldwin osobou, ktorá vystrelila zo zbrane," uviedla v stredu prokurátorka Mary Carmacková-Altwiesová. "V tejto chvíli sú na stole všetky možnosti," dodala. K tragédii došlo vo štvrtok minulý týždeň v americkom štáte Nové Mexiko pri nakrúcaní westernu s názvom Rust, v ktorom Baldwin stvárňuje hlavnú úlohu. Halyna Hutchinsová a Joel Souza "boli postrelení, keď zo zbrane vystrelil Alec Baldwin", uviedol šerif okresu Santa Fe. Zbraň slúžila ako rekvizita.

Postrelenú 42-ročnú kameramanku s ukrajinskými koreňmi previezli vrtuľníkom do nemocnice, kde napokon zraneniam podľahla. Režiséra so zraneniami previezla sanitka do inej nemocnice. Neskôr ho z nej prepustili. Nateraz je otázne, či skončí herec Alec Baldwin za mrežami.