Olivia Culpo (28) si v týchto chvíľach užíva exotickú dovolenku v Mexiku spoločne s priateľmi. Kráska, ktorá sa ocitla aj na titulných stranách časopisu Vogue, má aj poriadnu dávku odvahy. Nielenže sa opaľovala hore bez, ale oblečené mala tak tesné plavky, že sa jej zarezali do rozkroku. Nechýbalo veľa a paparacom by ukázala svoje intímne partie. Nie je to však prvý raz, čo mala Olivia nebezpečne zarezané plavky. Viac nájdete v našej galérii.

VIDEO Modelka a herečka Olivia Culpo je poriadny narcis!

Olivia sa okrem modelingu venuje aj herectvu. V roku 2018 si zahrala vo filme Odveta po boku Brucea Willisa a v roku 2020 nakrútila tri filmy, ktoré by sa do kín mali dostať v roku 2021. Na sociálnej sieti má vytvorenú veľkú základňu fanúšikov a okrem toho, že je z nej úspešná blogerka, robí reklamu pre kozmetické značky ako napríklad L'Oréal.