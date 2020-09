Kedysi najväčší zaľúbenci Hollywoodu opäť spolu! Jennifer Aniston, známa najmä ako Rachel z Priateľov, a sexi herec Brad Pitt si po rozchode nedokázali prísť ani na meno. Nenávisť medzi dvojicou však už dávno pominula a na najnovších záberoch to vyzerá tak, že medzi nimi dokonca prebehla iskra!

Počas pandémie sa v Hollywoode zrušili takmer všetky premiéry, natáčanie filmov dostalo stopku a reality šou fungujú iba prostredníctvom internetu. Práve pandémia bola dôvodom stretnutia aj kedysi najkrajšieho páru Hollywoodu.

Na internete sa prostredníctvom videohovoru nestretli iba Aniston a Pitt, ale aj Julia Roberts, Matthew McConaughey, Jimmy Kimmel a ďalší. Celebrity mali čítať dialógy postáv z kultovej komédie z roku 1982 Zlaté časy na Ridgemonte. Dialógy Pitta a Aniston však nezaujali iba fanúšikov, ale aj celebrity, ktoré boli do projektu zapojené. Pitt a Aniston hovorili so sebou prvýkrát po dlhom čase, a tak nikto nevedel, ako to celé dopadne.

„Ahoj, Brad, vieš, aký si bol pre mňa vždy roztomilý. Si taký sexi. Prídeš ku mne?“ spýtala sa Aniston. Pitt po týchto slovách okamžite sčervenel a ostatní herci sledovali dvojicu iba so zatajeným dychom. Najmä Julia Roberts, ktorá vyzerala ako pojašená fanúšička a od širokého úsmevu ju musela bolieť sánka. Čo myslíte, dajú sa tí dvaja ešte niekedy dokopy?

