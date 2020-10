Herec Brad Pitt randí s mladou modelkou! Správa, ktorá začiatkom augusta preletela celým Hollywoodom, dostala do pozoru všetkých fanúšikov. Pohoršená zo svojho ex bola najmä Angelina, s ktorou sa Brad momentálne súdi o ich šesť detí. Naopak, manželovi 27-ročnej modelky to bolo úplne jedno.

Po troch mesiacoch randenia si dali Brad Pitt a Nicole Poturalski zbohom. Zdroj blízky Bradovi povedal britskému denníku Daily Mail, že medzi dvojicou to nikdy vážne nebolo a krásnu modelku nikdy nemiloval. Príčinou môže byť aj to, že Nicole je stále vydatá za vplyvného podnikateľa Rolanda Maryho (68), ktorý vlastní niekoľko luxusných reštaurácií v Berlíne. Bol to práve on, ktorý svoju mladú Nicole zoznámil s hercom. A časom to zrejme aj poriadne oľutoval!

Nicole svojmu 68-ročnému mužovi porodila aj syna Emila, ktorý má dnes sedem rokov. Od šťastnej rodinky ako z romantického filmu však majú poriadne ďaleko. Dvojica žije v otvorenom manželstve a každý z nich si môže robiť, čo chce. V prípade Nicole hoci aj randiť s najsexi mužom Hollywoodu.

Dlhovlasú modelku majú po ich rozchode mnohí v zuboch a myslia si, že si ju jej manžel iba vydržiava. Muž v jeho postavení a s tučným bankovým účtom musí mať predsa po svojom boku krásnu mladú ženu, najlepšie modelku. Koniec tohto milostného trojuholníka má aj svetlú stránku. Miláčik Hollywoodu je opäť nezadaný!