FOTO Frajerka Pitta ukázala ploché bruško: Uf, to na toto sexi telo zbalila Brada?

Pitt začal s krásnou modelkou randiť koncom augusta, keď ich paparacovia prichytili na letisku v Los Angeles, odkiaľ spolu odleteli do Francúzska. Fanúšikovia by boli síce najradšej, keby sa Pitt vrátil k Angeline, no pustiť k vode 27-ročnú Nicole Poturalski, ktorá má telo bohyne, sa hercovi zatiaľ nechce. A po najnovšej fotografii, ktorú uverejnila na sociálnu sieť, sa mu ani nečudujeme.