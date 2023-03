Speváčke Britney Spears (41) šťastena veru nepraje. Po krátkom období radosti sa objavili prekvapivé špekulácie o krachu jej manželstva so Samom Asgharim, za ktorého sa vydala len pred pár mesiacmi. Speváčku nafotili v žalostnom stave a bez obrúčky na ruke.

So speváčkou Britney Spears to ide znova z kopca. Za jej aktuálnym psychickým zrútením údajne stoja manželské problémy. Jej manželstvo so Samom Asgharim je podľa britského denníka Daily Mail v troskách len 10 mesiacov po uzavretí zväzku.

Špekulácie o rozpade ich manželstva majú potvrdzovať aj najnovšie fotografie dvojice. Speváčku nafotili ešte 28. marca bez snubného prsteňa, keď vyliezla zo zadného sedadla SUV so šoférom tesne predtým, ako nastúpila do súkromného lietadla v Los Angeles. Speváčka pôsobila na záberoch zanedbane, mala strapaté vlasy a nepríčetný pohľad. V náručí navyše zvierala plyšového medvedíka, ktorého si tlačila k hrudi ako malé vystrašené dieťa.

Vo štvrtok sa navyše podarilo nasnímať aj jej manžela Sama v uliciach Los Angeles. Rovnako ako Britney, ani on nemal na ruke svadobnú obrúčku. Speváčka navyše aktuálne dovolenkuje v Mexiku so svojím dlhoročným manažérom Cadeom Hudsonom bez svojho manžela. Dvojica pritom vždy cestovala spolu a na sociálnych sieťach sa chválila zamilovanými fotografiami.

Manželstvo páru bolo v poslednom čase pod drobnohľadom a začiatkom tohto mesiaca Britney šokovala príspevkom, v ktorom spomínala na dobré časy pred jej tretím sobášom.

Vo videu, ktoré ukazovalo ju a Sama počas výletu do Mexika, Britney uvažovala o tom, že bola „taká šťastná“ na výlete pred ich okázalou svadbou. "Návrat do Mexika... predtým, ako som sa vydala... taká šťastná a taká hlúpa," uviedla speváčka na Instagrame, čím naznačila, že v ich manželstve to očividne vôbec nie je také ružové.