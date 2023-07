Herečka Megan Fox a raper Machine Gun Kelly opäť raz predviedli svoj originálny zmysel pre módu. Pár ruka v ruke vyrazil do reštaurácie Nobu, ktorá sa nachádza v Malibu. Megan mala na sebe priehľadné šaty na telo, ktoré doplnila o výrazné náhrdelníky. MGK vo svojom modeli odhalil brucho.

Megan Fox ako amazonka v sexi bikinách. Zdroj: Instagram/Megan Fox

A hoci sa zdá herečka na prvý pohľad sebavedomou ženou, nie je to tak. Nedávno Megan v jednom z rozhovorov uviedla, že svoje telo nenávidí a s komplexmi bojuje každý deň. So svojou nespokojnosťou sa očividne snaží bojovať pomocou odvážnych outfitov. Nie vždy to však má dobrý účinok na jej psychické zdravie, čo bolo vidieť aj počas presunu do spomínanej reštaurácie.

Megan sa však očividne v priehľadných šatách necítila dobre. V momente, keď ich prítomnosť pritiahla pozornosť fanúšikov aj fotografov, Megan sa snažila zakryť svoje intímnejšie partie rukami. Vrchný diel šiat bol totiž natoľko priehľadný, že odhaľoval jej bradavky. To, že sa Megan necítila v šatách práve najlepšie a pozornosť fotografov si neužívala, naznačoval aj výraz jej tváre. Veď posúďte sami. Fotografie Megan v priehľadných šatách nájdete TU!