Prvá dáma Česka Eva Pavlová čoraz viac a viac prekvapuje svojím šatníkom. Noblesou a eleganciou dokonca často pripomína Brigitte Macron a pri pohľade na najnovšie fotografie jej kúskov nám nezostáva nič iné, len súhlasiť.

Najväčšie farebné zastúpenie v jej šatníku majú noblesná modrá, energická červená či ružová, ktorá má však v jej štýle privilegovanú moc. Najrôznejšie odtiene ružovej ju totiž sprevádzajú pri dôležitých spoločenských udalostiach. Podľa denníka Blesk vykročila Eva Pavlová vpred a postupne sa otvára svetu, aj čo sa šatníka týka.

Eva Pavlová najnovšie viackrát za sebou stavila na ležérny štýl a naozaj sa to vyplatilo. Počas festivalu Colours of Ostrava či na prechádzke ulicami ju častejšie vídať v oversize košeli, ktorá jej neskutočne pristane. Prvá dáma, ktorá využila štýlovú košeľu na tri akcie, v nej vyzerá fantasticky a jednoznačne vidno, že vie, čo je in.

Eva Pavlová počas návštevy Veľkej Británie v puzdrových šatách svetlomodrej farby mohla pripomínať práve princeznú Dianu. Tá si totiž obliekla ľadovomodrý kostým pri príležitosti birmovania princa Williama 9. marca 1997. Zdroj: instagram @prezident_pavel

Nejde pritom o novinku v jej šatníku, v podobnom kúsku sa zvečnila aj pred inauguráciou, keď si dala vytvoriť účes. Pavlová stavia na oversize strih, ktorý nosí s miernou rozhalenkou a voľne cez nohavice. Bodku za uvoľneným a pritom chic outfitom dodala krémovou crossbody kabelkou a nám nezostáva nič iné, len sa nechať inšpirovať.

