Telo bývalej katarskej princeznej Kasie Gallanio († 45) objavila polícia v nedeľu podľa francúzskych novín Le Parisien v jej dome v španielskom letovisku Marbella. V čase smrti mala 45 rokov a prežívala krutý boj o opatrovníctvo o deti so svojím bývalým. Jej smrť je však momentálne záhadou, keďže jej telo našli krátko potom, ako obvinila bývalého manžela, že sa nevhodným spôsobom dotkol maloletej. Ten však obvinenie dôrazne odmietol.

Španielski policajti objavili telo pani Gallanio v nedeľu ráno v jej posteli. Podľa portálu El Pais bola nájdená po tom, čo jej najmladšia dcéra, ktorá žije v Paríži, povedala polícii, že sa s mamou niekoľko dní nemohla skontaktovať. Španielske noviny uviedli, že niekoľkým dôstojníkom povolil vrátnik vstúpiť do bytového komplexu v Marbelle v nedeľu okolo ôsmej hodiny ráno.

Bývalý pár sa zosobášil v roku 2004 a mal spolu tri dcéry. Dve 17-ročné dvojčatá pôvodne žili s Al Thaninom, než sa rozhodli presťahovať k svojej matke do Marbelle a 15-ročnú dcéru, ktorá žije s katarskou kráľovskou rodinou v Paríži, kam bola rodina po prevrate v roku 1995 deportovaná.

Dvojica viedla súdny spor o opatrovníctvo detí už 10 rokov. Zatiaľ čo princ obviňoval svoju bývalú manželku z alkoholizmu, ona ho obvinila zo zneužívania. V nedávnom rozhovore pani Gallanio povedala: „Malá sa so mnou nesmie rozprávať, čo ma nesmierne mrzí, pretože od otca dostáva veľa materiálnych vecí, takže je to skoro ako manipulácia a vydieranie. Je to akoby mi chýbala časť tela," uviedla bývalá princezná.

Polícia uviedla, že na určenie príčiny Gallaniovej smrti bude vykonaná pitva, pričom prvé informácie naznačujú, že zomrela na predávkovanie drogami. Podľa portálu Sky News mala princezná dokonca trpieť depresiami.