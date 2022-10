Krása a dokonalé telo nie sú všetko. O tom by vedela svoje krásna modelka Veronika, ktorá o sebe dáva vedieť viac v zahraničí. Jej Instagram je plný krásnych fotiek jej dokonalého tela, ktoré však ako sama tvrdí, nie je veľkým darom.

Veronika totiž tvrdí, že by rada prezentovala pozitivitu tela, no nie je jej to vždy povolené. Sama si je totiž vedomá toho, že okrem fanúšikov má množstvo neprajníkov, ktorý sa jej chcú doslova zbaviť a umlčať ju.

Hoci má modelka len 26 rokov, svoje telo vyhlasuje za príliš nebezpečné pre sociálne siete. Zdroj: instagram

Dôvodom je jej telo, ktoré je podľa jej slov až príliš nebezpečné a pravé. Modelka si dokonca zaplatila za originálne potvrdenie jej poprsia, ktoré neprešlo rukami plastického chirurga.

„Moje telo je na sociálnych sieťach považované za nebezpečenstvo a trolovia ma neustále rušia za to, že nerobím absolútne nič, len zdieľam fotky svojho tela.“ Veronika Rajek

Kráska je často osočovaná zo strany fanúšikov a médií, pretože jej prezentácia ,,body positivity“ je iná, akoby si želal okolitý svet. Podľa jej slov nemusí byť každá modelka plnoštíhla a ak človek dostane do daru krásne telo, má ho ukazovať. Dôvodom jej výroku je aj modelkin Instagram, ktorý je plný krásnych póz.

Účet známej krásky na Instagrame bol niekoľkokrát zablokovaný. Podľa modelky ju blokujú preto, lebo ľudia jednoducho žiarlia a nedoprajú jej úspech. Na svojom tele usilovne pracuje niekoľko hodín každý týždeň a vraj sa nemá za čo hanbiť.

Veronika bola finalistkou Miss Slovensko 2016 a modelingu sa venuje od svojich 14 rokov.

