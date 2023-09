Kráľ Karol III. sa roky venuje témam klímy, environmentalistiky a záchrane životného prostredia. Zdá sa, že v jeho šľapajach ide aj princ William, ktorý sa najnovšie stretol so šéfom OSN Antoniom Guterresom, aby prediskutovali „úsilie potrebné na urýchlenie boja proti zmene klímy a ochranu životného prostredia“.

Princ William sa momentálne nachádza v New York pri príležitosti stretnutia OSN a šikovným fotografom sa ho podarilo zvečniť aj pri vedeckej činnosti, keď z rieky Hudson spolu s vedcami vyberal vzorky. Spoločnosť mu robila šikovná a očarujúca vedkyňa, s ktorou si, ako vidno, náramne rozumel.

William, ktorý letel komerčne a cestoval bez princeznej z Walesu, išiel priamo z letiska na ostrov guvernéra, ktorý leží v prístave New York. Tam sa mal dozvedieť o projekte Billion Oyster Project, ktorého cieľom je vyčistiť vody okolo New Yorku tým, že do nich do roku 2035 vloží miliardu lastúr ustríc, ktoré budú pôsobiť ako prirodzené filtre. Celý projekt by mal byť obnovou tamojšieho ekosystému.

Na najnovších snímkach sa princ náramne zabával v spoločnosti detí a vedcov, ktorí sa snažia vylepšiť životné prostredie, ako sa len dá. V najbližších dňoch William okrem environmentálnej činnosti vyhlási aj finalistov súťaže Earthshot Price, venujúcej sa práve vylepšeniam a inováciám v oblasti ekológie.