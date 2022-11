Rihanna (34), vlastným menom Robyn Rihanna Fenty, patrí k najznámejším speváčkam súčasnosti. Okrem hudobnej kariéry momentálne hviezdi so svojou módnou značkou Fenty, ktorá predstavila najnovšiu kolekciu spodnej bielizne. Samotná Rihanna ukázala viac, ako by sme čakali, a svetu predviedla svoj bujarý dekolt a zadok v sexi korzete.

Čerstvá mama polročného syna, ktorého má s americkým raperom Asapom Rockym (34), svoje kilá navyše po pôrode rýchlo zhodila a predviedla sa na svojom Instagrame v sexi čipkovanom korzete, ktorý odhaľoval viac, ako by sme čakali. Korzet s viazaním odhalil jej krivky a svetu ukázala okrem bujarého dekoltu aj svoj zadok.

Nielen zvodné krivky, ale aj tučné bankové konto

Čistá hodnota majetku barbadoskej speváčky sa odhaduje na 1,4 miliardy dolárov. Okrem hudobných hitov má na svojom konte úspešnú značku spodnej bielizne a kozmetiky s názvom Fenty. Práve propagácia a navrhovanie nových modelov jej za posledných šesť rokov zabrali najviac času. Momentálne sa však vrátila na hudobnú scénu s novinkou Lift Me Up, ktorá je úvodnou piesňou k filmu Wakanda Forever.

O Rihanne je známe, že jej módne šou sú plné celebrít a modeliek a sama často prezentuje svoju prácu. Jej modely sú dostupné vo veľkostiach od XS po XXXL, čo znamená veľkú popularitu aj u objemnejších žien. Okrem iného sú cenovo dostupné aj pre bežných smrteľníkov. Cena korzetu, ktorý mala na svojom poslednom videu, je 100 dolárov.

Speváčka s dráždením a sexi pózami problém nemá. Na svojich sociálnych sieťach často zdieľa so svojimi fanúšikmi pikantné zábery zo súkromia a jej popularita tak len stúpa. Hviezdnu spoluprácu s jej značkou neodmietli známe mená ako Johnny Depp (59), topmodelka Irina Shayk (36) či Cara Delevingne (30). Jej šou sú v kruhoch verejnosti známe ako bujaré, extravagantné a odviazané.

Rihanna momentálne boduje so svojím veľkým návratom na hudobnú scénu. Skladba Lift Me Up patrí po pár dňoch na popredné miesta svetového rebríčka a je ústrednou piesňou k novému filmu Wakanda Forever. Okrem toho speváčka potvrdila, že v roku 2023 bude hlavnou interpretkou amerického Super Bowlu, čo fanúšikov doslova zdvihlo zo stoličiek. Máme sa tak na čo tešiť. Odhadovaná sledovanosť šou je približne miliarda divákov.