Čo nás však na ňom prekvapilo azda najviac, je to, aký rozdielny je Chuck oproti stereotypným akčným hrdinom, ktorých počas filmovej kariéry stvárňoval.

Nielen z Walkera, texasného rangera si Chucka Norrisa pamätáme najmä ako večne vážneho, zamračeného drsniaka, ktorý sa usmeje len občas, nieto ešte, aby sa zasmial.

Anketa Chceli by ste sa stretnúť s Chuckom Norrisom naživo? Áno 60% Nie 40% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

V skutočnosti však ide o jednu z najuvoľnenejších a najpriateľskejších celebrít, aké si viete predstaviť. A to aj napriek tomu, že by vás aj v pokročilom veku dokázal bez problémov za 30 sekúnd zložiť na zem – ako nám v Tatrách ochotne demonštroval. „Radšej sa vzdaj, kamarát lebo ťa tu pridusím,“ zažartoval Chuck, kým uvoľnil jeden zo svojich povestných hmatov.

Na Tatry budú Norrisovci ešte dlho spomínať

V Tatrách si legendárny „texaský ranger“ užíval krásny slnečný víkend s manželkou Genou (60) a ich synom Dakotom (21). Ako pre Plus JEDEN DEŇ prezradili, Slovensko ich očarilo. „Neskutočne krásna krajina. Veľmi ma to prekvapilo. Niežeby to v USA bolo nutne zlé, ale... ľudia musia byť voči sebe ľudskí. Potom nezáleží na tom, kde ste, lebo všade je dobro. A ja to dobro v Slovákoch vidím,“ zverila sa nám očarujúca Gena.

Aj s manželom boli až prekvapivo bezprostrední a prirodzení; nemali problém vás chytiť za ruku, odfotiť sa či potľapkať po chrbte. V prostredí luxusného tatranského hotela pôsobili v tomto ohľade paradoxne najmenej celebritne, hoci by ste naširoko-naďaleko len ťažko hľadali známejšiu dvojicu.

„Sme vďační Chuckovi Norrisovi, že prijal alternatívny program, ktorý mnohým priniesol radosť.“ Adrián Skovajsa, hlavný organizátor ORION festivalu, kde mal Chuck pôvodne vystúpiť

Pokora a disciplína: Ako Chuck vždy vstáva na budík, cvičí, pracuje a modlí sa Ako nám prezradil Chuckov syn Dakota, jeho otec vstáva každý deň v rovnakom čase a aj keď má už 83 rokov, každý jeden deň cvičí na multifunkčnom posilňovacom stroji, trénuje bojové umenie a pracuje na ranči v Texase. Tiež si veľmi stráži stravu. Podľa manželky Geny je veľmi pokorný, čo jeho syn pripisuje najmä tomu, že Chuck je silne veriaci a tiež disciplinovaný vďaka tréningom bojových umení. „Riadi sa mottom, že keď splníte jeden cieľ, nemali by ste spohodlnieť, ale nájsť si ďalší. Prenáša sa to do celého jeho života,“ zakončil Dakota.

Z kvality nášho vzduchu boli hotoví, zavážil aj sentiment

Najviac si však Slovensko nevedel vynachváliť ich syn Dakota, ktorého výlet k nám preniesol naspäť do detských čias: „Slovensko mi príde jedinečné. Vyrastal som totiž v horách v severnej Kalifornii a je to tu podobné ako tam... takže pre mňa má vaša krajina veľmi špecifický, osobný nádych,“ zveril sa nám. Sentiment však nebol jediným dôvodom, vďaka ktorému bol Chuckov syn nadšený. „Tá vaša kvalita ovzdušia! Žijem v Texase, kde je teraz neskutočne vlhko. Slovensko je pre mňa ako nádych čerstvého vzduchu... doslova.“

Norrisovci dorazili do Tatier v piatok, dlhá cesta z amerického Houstonu ich však úplne zmohla.

Chuck Norris nemá fanúšikov, ale kamarátov

V sobotu sa však vybrali na prechádzku okolo Štrbského plesa, kde ich, ako inak, zastavovali ľudia a chceli sa odfotiť. „Bolo to milé. Viete, môj manžel nepovažuje ľudí za fanúšikov, ale za priateľov. Nosí so sebou kartičky, na ktoré sa podpisuje, sám si ich tlačí. Potom ich rozdáva a hovorí: ´Páči sa, teraz sme kamaráti. Je to v poriadku?´“ prezradila Gena. „Ľudia otca objímali, on ich objímal naspäť... pre neho sú naozaj všetci ako kamaráti,“ prisvedčil Dakota.

Na ďalšej strane sa dozviete, aký je Chuck Norris otec >>>