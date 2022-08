Hviezda Instagramu a platformy OnlyFans Courtney Taylor Clenney (26) bola zatknutá a obvinená z vraždy druhého stupňa v súvislosti s dobodaním svojho priateľa Christiana Obumseliho (27). Clenney a Obumseli začali spolu chodiť v novembri 2020, uvádza BuzzFeed.

K pobodaniu, ku ktorému sa blondínka priznala, došlo pred viac ako štyrmi mesiacmi začiatkom apríla v luxusnej výškovej budove v Miami na Floride, píše britský denník The Daily Mail. Podľa prokuratúry 26-ročná modelka zasiahla Obumseliho hrudník šesťcentimetrovou čepeľou a prerezala jeho podklíčkovú tepnu, uvádza magazín Rolling Stone. Jej advokát tvrdí, že bodnutie bola sebaobrana. Po incidente bola Clenney podľa portálu BuzzFeed na dva dni poslaná do nemocnice pre psychické ťažkosti.

Clenney, ktorá na internete vystupuje pod menom Courtney Tailor, má viac ako 2 milióny sledovateľov na Instagrame, kde zverejňuje fotografie, na ktorých pózuje a predvádza oblečenie. Jej posledný príspevok je z konca marca, teda niekoľko dní predtým, ako zavraždila svojho partnera.

Havajská polícia zatkla Clenneyovú v meste Laupahoehoe na základe zatykača vydaného okresom Miami-Dade, kde je stíhaná. Na Havaji sa zdržiavala pre posttraumatickú stresovú poruchu a odvykaciu liečbu od návykových látok, uviedol jej právnik Frank Prieto pre denník Miami-Herald.

Prieto pre Miami-Herald uviedol, že bol "šokovaný" zatknutím a povedal, že "sa tešia na očistenie jej mena na súde". Obvinenie z vraždy tiež označil za "nepodložené a neopodstatnené".

V prospech niekdajšej modelky rozhodne nie je ani nový dôkaz. Na videu, ktoré bolo zhotovené pár mesiacov pred vraždou, Courtney fyzicky napadla priateľa.

WATCH: Newly released video allegedly shows OnlyFans model #CourtneyClenney attacking her boyfriend #ChristianObumseli in an elevator on February 21. Clenney was arrested Wednesday and charged with second-degree murder in the April fatal stabbing of Obumseli. pic.twitter.com/TFJ4uWV8WF