Princ Harry (37) a jeho manželka vojvodkyňa Meghan (41) sa po dlhšom čase v pondelok znova vrátili do Británie. Dôvodom ich návštevy bolo podujatie One Young World, kde mala Meghan prejav o rodovej rovnosti. V Británii sa však dlho neohriali a dnes už zamierili do Nemecka, kde otvoria Invictus Games Düsseldorf 2023.

Meghan a Harry sa usmievali, keď dnes zamierili do Nemecka na ďalšiu časť svojho pseudokráľovského turné po Spojenom kráľovstve a Európe. Najskôr svojou návštevou poctili Harryho rodnú Britániu, pričom sa pár ubytoval v ich niekdajšom dome Frogmore vo Windsore. Harry s manželkou Meghan strávili deň v Manchestri. Odtiaľ sa potom vydali smerom do Londýna, avšak nie tak, ako by ste to čakali. Pár sa rozhodol cestovať mestskou hromadnou dopravou a do stanice Euston dorazil vlakom! To, samozrejme, prilákalo mnoho pozornosti a, samozrejme, aj množstvo ochranky v ich okolí.

Meghan a Harry Zdroj: WPA Pool

Zatiaľ čo princ Harry svojím zjavom v klasickom obleku veľa pozornosti nepútal, o Meghan sa to povedať nedalo. Hviezdna vojvodkyňa si na seba obliekla žiarivo červenú blúzku, nohavice rovnakej farby a svoj outfit doladila ešte červenými lodičkami, vďaka čomu bola neprehliadnuteľnou. Nebola by to však Meghan, keby svoje šaty neobohatila o vhodné šperky s výpovednou hodnotou. Vojvodkyňa mala na sebe zlaté náušnice v hodnote 2 844 libier a prsteň v hodnote 3 275 libier symbolizujúci „plodnosť“ a „bohyňu vojny“ od americkej značky pre „ženy, ktoré prijímajú svoju vnútornú silu“. V tomto starostlivo zvolenom outfite nakoniec vystúpila so svojím prejavom o rodovej rovnosti na podujatí One Young World, ktorý sa však nakoniec stretol s obrovskou kritikou. A dôvod? Meghan počas svojho 7-minútového prejavu použila slovo "ja" celkovo 54-krát. Namiesto o slovách o rodovej rovnosti hovorila predovšetkým o sebe a svojom živote.

Meghan sa rozplývala nad princom Harrym a „meniacim sa životom“ vplyvom toho, že sa stala matkou Archieho a na podujatí povedala, že „je veľmi pekné byť späť v Spojenom kráľovstve“. V jednej chvíli hovorila o svojej hrdosti na to, že je „mama“, a keď publikum tlieskalo, vyzerala dojato. Potom hovorila o tom, ako sa jej život „výrazne zmenil“ – odkaz, ktorý mohol súvisieť s Archiem, kráľovskou rodinou a Megxitom. Meghan porozprávala publiku zloženému najmä z mladých ľudí o tom, ako sa prvý raz zapojila do organizácie v roku 2014: „V mnohých ohľadoch som sa vám pravdepodobne podobala, bola som mladá, ambiciózna“ a vyhlásila, že musia využiť túto chvíľu a nie byť zmrzačený pochybnosťami o sebe. Podľa odborníkov však bol jej prejav bez pointy a obsahu.

Harry ako doplnok

Podľa expertky na reč tela Judi Jamesovej, ktorá si všimla Meghanino "dlhé žmurkanie a krčenie nosa" vo svojom príhovore k približne 2 000 hosťom, matka dvoch detí (41) ponúkla svojmu manželovi „malé milostné vyznanie“, keď o ňom vo svojom prejave hovorila. Avšak zatiaľ čo Meghan vyzerala vedľa svojho partnera „kráľovsky a elegantne“, Harry vyzeral po návrate do Spojeného kráľovstva oveľa nepokojnejšie a odpovedal povzdychmi. Kedže sa Meghan zo všetkých síl snaží ukázať ženskú silu a emancipovanosť, z princa Harryho sa po jej boku stal len akýsi módny doplnok, ktorý ju sprevádza počas verejných udalostí.

Luxusné turné v Nemecku

V Británii sa dvojica dlho neohriala a dnes zamierili do Nemecka, kde sa budú plaviť pozdĺž Rýna na plavidle Rhein Galaxie za 13 miliónov libier, počas otvorenia Invictus Games Dusseldorf 2023, paralympijského podujatia pre vojnových veteránov a ich rodiny, ktoré založil princ Harry. Predstavitelia mesta rozprestreli červený koberec, ale trvajú na tom, že návšteva vojvodu a vojvodkyne zo Sussexu je súkromná a bude ich chrániť vlastný bezpečnostný tím, pričom pár zaplatí účet. Nemecká polícia sa však bude podieľať predovšetkým na kontrole davu na námestí, kde Harry (37) a Meghan (41) začínajú svoju návštevu.

Ich návšteva bude zahŕňať hodinovú vyhliadkovú plavbu pozdĺž Rýna na „párty lodi". Zdroj: Joe Giddens - PA Images

Policajný zdroj uviedol, že na trase z letiska v Düsseldorfe do centra mesta vytvoria dočasné zátarasy, aby sa kolóna vozidiel prepravujúcich Harryho a Meghan vyhla uviaznutiu v zápche na ceste. Stretnú sa tiež s funkcionármi a potenciálnymi konkurentmi, ako aj s priateľmi a rodinou športovcov a ich návšteva bude zahŕňať hodinovú vyhliadkovú plavbu pozdĺž Rýna na „párty lodi“, ktorá je zvyčajne plná turistov.

Anketa Pristalo to Meghan v červenom outfite? Áno 20% Nie 80% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Následne sa vo štvrtok pár zúčastní na odovzdávaní cien WellChild Awards, ktoré oslavuje statočnosť mladých ľudí z celého Spojeného kráľovstva, ktorí sa vyrovnali s vážnou chorobou alebo zdravotným postihnutím.

Prečítajte si tiež: